Bakan Fidan yarın Endonezya'ya gidiyor
Bakan Fidan yarın Endonezya'ya gidiyor

02.06.2026 12:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili iş birliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'yı ziyaret edecek. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, ikili iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Fidan son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde Endonezya'ya gitmişti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan'ın, ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar değerlendirilecek. İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkati çekecek olan Fidan, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük iş birliği imkanlarını ele alacak.

Fidan, Gazze'deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya'nın, Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini dile getirecek. İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleri ve Lübnan'daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulayacak olan Fidan, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya–Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'nın yanı sıra, Asya Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmelerde Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlarda iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Endonezya, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

