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Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova ve Kütahya'da, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Bursa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Türkiye'nin ağaçlandırma konusunda Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bölge Müdürlüğü olarak yıl sonuna kadar 2 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün 8 ilçede 21 bin fidan dikeceğiz. 30 Haziran'da Yolçatı Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bursa Uludağ Üniversitesinin içindeki ormanlık alana sirayet eden yangından 87 hektarlık alan zarar görmüştü. Bu alanların yeniden ağaçlandırılması ve yangından zarar görmeyen alanların dirençli hale getirilmesi için işbirliği protokolü imzaladık. Protokol çerçevesinde bugün, yangından zarar gören 10 hektarlık alan içerisinde 4 bin fıstık çamı, 3 bin defne, 1000 kızılçam, 1000 selvi, 500 biberiye ve 500 kekik olmak üzere toplam 10 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Kampüste yangından zarar gören alanın tamamını da fidanla buluşmaya hazır hale getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. 2025 yılı sonbaharına kadar 87 hektarın tamamında 97 bin fidanı toprakla buluşturacağız."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da bu yıl çıkan yangında kaybedilen yeşil alanın geri kazandırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindekiler, 10 bin fidanın dikimini yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de 14 bölgede 16 hektarlık alan 14 bin 800 fidanla buluşturuldu.

Kanlıpınar mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Aksoy, ormanların ülkenin akciğerleri, en büyük zenginlik ve yaşam kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ağaç sanayisinin ve yaşam alanlarının vazgeçilmezi ormanlarda yetişen ağaçların hayatın parçası olduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Aldığımız nefesimiz, hayat bulduğumuz suyun ana kaynağı olan ormanlarımız, toprak kaymaları ve erozyonların önlenmesi için tek çare ve doğal önlem aracıdır. Bu nedenle koruyup, kollayıp, değer verip, ormanlarımızı mümkün olduğunca çoğaltmamız gerekmektedir. Geleceğimizi garanti altına almak, çevre ve doğal güzellikleri bizden sonraki kuşaklara sağlıklı şekilde bırakmak için bu hassasiyeti titizlikle ortaya koymamız gerekiyor. Eskişehir'in her kesiminden katılımı görmek beni mutlu ediyor. Hep el ele verdiğimizde ülkemizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza hiç şüphem yok."

Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye için, yeşile dost ve bilinçli nesiller yetiştirebilmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Daha sonra Vali Aksoy, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile diğer protokol üyeleri, kurum personeli ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Çanakkale

Çanakkale'deki fidan dikim etkinliği Kayadere köyü yakınlarındaki alanda gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de bu faaliyetin ilave bir önemi var, o da Çanakkale özellikle son yıllarda çok büyük yangınlar geçirmiş bir il. Dolayısıyla bu yanan ormanların yeniden ağaçlandırma faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı bir il. Orman teşkilatımız sağ olsunlar yangını müteakip gerekli hazırlıkları yapıp süratle fidanla buluşturuyorlar. Bugün de 2023 yılında büyük bir yangına maruz kalan mahaldeyiz. Burada fidanlarımızı dikiyoruz. İnşallah bu yanan alanları yine yeşillendirmek için orman teşkilatımız gayret sarf ediyor."

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ise Çanakkale'de 13 lokasyonda 34 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirileceklerini belirterek, son 20 yılda ilde 117 milyon fidan dikimi yapıldığını aktardı.

Yalova

Yalova merkeze bağıl Kirazlı köyünde ise 3 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Hülya Kaya, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl kentte yaşanan orman yangınını anımsatarak, "Çok sayıda yangın atlattık. Dolayısıyla Yalova'da bu kampanyanın önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yangınla kaybettiğimiz ormanlarımızı yeniden kazanmamız için bu bilinci çocuklarımıza aşılamalıyız. Hem çocuklarımız ve hem de büyüklerimizle birlikte bugün sahadayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü ile etkinliğe katılan gönüllü gençler, askerler ve kurum çalışanları, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Yalova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından il genelinde yaklaşık 20 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Kütahya

Kütahya'da, 11 bölgede 19 hektar alanda 13 bin 600 fidan dikildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Çalca köyü yakınlarındaki fidan dikim alanında düzenlenen programdaki konuşmasında, kentte ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında son 5 yılda 13 bin 87 hektar alanda 110 milyon fidan diktiklerini söyledi.

Ardından, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar fidan dikti.