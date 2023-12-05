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CIA ajanı olmuştu! Fidel Castro'nun kız kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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CIA ajanı olmuştu! Fidel Castro'nun kız kardeşi hayatını kaybetti

Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro, 90 yaşında öldü. Juanita Castro, yıllar önce Küba'dan ayrılarak ABD'ye yerleşmiş ve Fidel Castro'nun yönetimini kınayıp CIA ile işbirliği yapmıştı.

05.12.2023 - 05:59,
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Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro, Miami'de 90 yaşında hayatını kaybetti. Fidel'le anlaşmazlıklar yaşayan Juanita, CIA ile işbirliği yapmış ve ABD'nin Miami eyaletinde yaşamaya başlamıştı.

DOĞAL SEBEPLERDEN ÖLDÜ

Univision internet sitesinin haberine göre, bir süredir Miami'de bir hastanede tedavi gören Castro 90 yaşında yaşamını yitirdi. Aile mensuplarından yapılan açıklamada, Juanita Castro'nun doğal sebeplerden vefat ettiği ve cenaze töreninin aile arasında yapılacağı bildirildi. Juanita Castro'nun anılarını kaleme alan yazar Maria Antonieta Collins, açıklamasında, "Bugün Juanita Castro, yaşam ve ölüm yolunda bizden önce gitti, olağanüstü bir kadındı ve çok sevdiği Küba davası uğruna yorulmak bilmeden çalışan bir savaşçıydı." ifadesini kullandı.

CIA ile iş birliği yapmıştı... Fidel Castro'nun kardeşi öldü
Juanita Castro

CIA İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTI

Küba devrimi konusunda kardeşleri Fidel ve Raul ile ters düşen Castro, 1964'te ülkesinden ayrılarak ABD'nin Miami kentine yerleşmişti. "Donna" takma adıyla ABD gizli servisi CIA ile işbirliği yapan Castro, Küba devrimi lideri Fidel Castro ve Raul Castro'nun yönetimini "açıkça" kınamıştı.

CIA ile iş birliği yapmıştı... Fidel Castro'nun kardeşi öldü
Fidel Castro

"FİDEL'İN KARDEŞİ OLDUĞUM İÇİN İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİM" DEMİŞTİ

Juanita Castro, yıllar önce yaptığı açıklamada, "Şüphesiz sürgündeki diğer insanlardan daha fazla acı çektim çünkü Florida Boğazı'nın hiçbir tarafında bana soluk aldırmadılar ve çok az kişi hayatımın paradoksunu anlıyor. Küba'dakiler için ben bir kaçağım çünkü oradan ayrıldım ve mevcut rejimi kınadım. Miami'deki birçok insan için Fidel ve Raul'un kız kardeşi olduğum için istenmeyen kişi ilan edildim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CIA ajanı olmuştu! Fidel Castro'nun kız kardeşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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