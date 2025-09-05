Fidye İle Tanınan Suç Örgütü Elebaşı Öldürüldü - Son Dakika
Fidye İle Tanınan Suç Örgütü Elebaşı Öldürüldü

05.09.2025 01:40
Antonio Francisco Macamamo, Güney Afrika'da düzenlenen operasyonda polisle çatışmada hayatını kaybetti.

CAPE Mozambikli suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo, Güney Afrika polisinin Johannesburg şehrinde düzenlediği operasyonda öldü.

Güney Afrika Polis Hizmetlerinden (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, fidye amaçlı adam kaçıran bir suç örgütünün elebaşı olan Macamamo'nun, Kempton Park bölgesinde düzenlenen operasyonda polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, operasyonda Macamamo'nun örgütü tarafından fidye amacıyla kaçırılan Güney Afrikalı bir iş insanının da kurtarıldığı ifade edildi.

"Dolar Adam" lakabıyla bilinen elebaşının Mozambik ve Güney Afrika'da çok sayıda adam kaçırma, soygun ve araç hırsızlığı vakasına karıştığı belirtilen açıklamada, Macamamo'nun her iki ülkede de aranan bir suçlu olduğuna dikkati çekildi.

Güney Afrika basınında yer alan haberlerde, ünlü suç örgütü elebaşı Macamamo'nun, lakabını fidyelerin ABD dolarıyla ödenmesini şart koşmasından aldığı bilgisi paylaşıldı.

Daily Maverick gazetesinin resmi verilere dayandırdığı habere göre, Güney Afrika'da geçen yıl her gün ortalama 50 kaçırılma vakası kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

