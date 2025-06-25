Figen Çoban Cinayetinde Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Figen Çoban Cinayetinde Cezalar Açıklandı

Figen Çoban Cinayetinde Cezalar Açıklandı
25.06.2025 10:29
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Mehmet Emin Ata Çoban, eşini yakarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ı (40) yakarak öldüren eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a (44), verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. Kararda, Çoban'ın pişmanlık göstermediği, bu nedenle cezasında herhangi bir indirim uygulanmadığı belirtildi.

Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkisinden 21 Ocak 2023 tarihinde saat 09.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. İki kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anneleri Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Yargılama sürecinde Hatice Çoban tahliye edildi. Sarı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTEDİ

Savcı, 7 Mart 2024'teki duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi Hatice Çoban hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki kişiyle olan mesajları nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili davanın karar duruşması 4 Nisan 2024'te görüldü. Çoban'ın annesi Zeliha Karataş (63), babası Haydar Karataş (66), kız kardeşi Filiz Karataş'ın (22) da katıldığı duruşmada tutuklu sanık Mehmet Emin Ata Çoban, tutuklu sanık Süleyman Çoban, tutuksuz yargılanan Hatice Çoban ile Vahit Sarı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Çoban'ı 'Kadına ve eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Süleyman Çoban'a ise yardım ve yataklık suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Hatice Çoban ve Vahit Sarı'nın ise beraatlerine hükmetti.

'SUÇUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRDI'

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 'Kadına ve eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu, suçun işleniş biçimi, kullanılan araç, işlendiği zaman, yer, konusu, oluşan zarar, kastının yoğunluğu ve amacı göz önünde bulundurarak Mehmet Ali Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği yer aldı. Ayrıca Çoban'ın pişmanlık göstermediği, bu yönde bir davranış sergilemediğinin tespit edildiği ve cezasında indirim uygulanmadığı ifade edildi. Süleyman Çoban'ın ise ağabeyinin Figen'i darbettiğini, saçlarını çekerek yerde süründürdüğünü ve merdivenlerden indirdiğini görmesine rağmen engelleyici bir davranışta bulunmadığı gerekçesiyle 'Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında bulunarak icrasını kolaylaştırmak'tan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Yatağan, Güncel, Muğla, Hukuk, Suç, Son Dakika

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