Fikri Mülkiyet Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Balıkesir Üniversitesi (BAUN) işbirliğiyle "3. Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu" düzenlendi.

İZÜ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, fikri mülkiyet haklarının korunmasının küreselleşen dijital dünyadaki önemi ele alındı.

Sempozyumun açılışında, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, BAUN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) Genel Koordinatörü Bülent Forta ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, dijitalleşmenin hız kazandığı dünyada fikri mülkiyetin korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hızlandığı bu çağda, dijital materyallerin, ürünlerin ve yayınların öne çıktığı bir süreçte fikri mülkiyet haklarının nasıl korunacağı ve bu süreçlerin nasıl yönetileceği, hala cevap arayan sorular içeren meseleler. Üniversite camiasında telif hakkı ihlalleri gibi sonuçlar doğuran etik ihlaller de bu konunun bir parçası. Nasıl ki somut ekonomik varlıklarla ilgili mülkiyet hakkı ve bu hakkın korunması önemliyse, patentler, yayınlar, telif hakları gibi fikri mülkiyet unsurlarının korunması da günümüzde, özellikle küreselleşmenin ve dijital iletişim teknolojilerinin etkisiyle giderek daha karmaşık bir mesele haline geliyor."

"Üniversiteler ve sektörün işbirliği, bu dijital dönüşümde kritik bir rol oynayacak"

BAUN Rektörü Prof. Dr. Oğurlu da fikri mülkiyet haklarının korunmasının yaratıcılığı ve üretimi doğrudan etkilediğine işaret ederek, "Ben şahsen 3 yıl emek verip hazırladığım bir çalışmamda, kazanılmış haklara saygı ve haklı beklentilerin nasıl ihlal edildiğini gördüm. Bu durum otomatikman motivasyonumuzu düşürüyor. Eğer bu idealleri koruyamazsak, akademik anlamda yüksek hedefler belirleyemez ve üretmekten vazgeçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

MÜYAP Genel Koordinatörü Bülent Forta da dijitalleşmenin müzik endüstrisi ve fikri mülkiyet alanında yarattığı paradigma değişimine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Dünya büyük bir dönüşüm içerisinde ve dijital müzikle dijitalleşmenin getirdiği paradigmatik değişiklikler, fikri mülkiyet alanında eski mekanik düzenlemeleri geçersiz kılıyor. Podcastler, streaming hizmetleri ve yapay zeka gibi yeni kavramlarla karşılaşıyoruz. Hukuk da bu gelişmelere uyum sağlamak zorunda. Teknoloji gelişir, ardından hukuk da bu gelişmelere uyum sağlamak zorunda kalır. Bu noktada hukuk sisteminin adaletli çözümler bulması çok önemli. Üniversiteler ve sektörün işbirliği, bu dijital dönüşümde kritik bir rol oynayacak."

MESAM Başkanı Recep Ergül ise müzik üretim sürecinin zorluklarını ve fikri mülkiyetin önemini vurgulayarak, "Bir şarkının yapım süreci, bir kadının doğum yapma sürecine benzer. Şairin, bestecinin gecelerini uykusuz geçirerek ortaya çıkardığı eser, çoğunlukla mükemmeliyetçilik nedeniyle defalarca yeniden düzenlenir. Sonunda ortaya çıkan şarkıya bir yorumcu talip olur ancak yapımcı olmadan bu eser sahneye çıkmaz. Yapımcı, her türlü riski göze alarak, parasal kayıpları hesaplayarak büyük bir yatırım yapar." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Taşkent Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Islambek Rustambekov, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak da konuşma yaptı.