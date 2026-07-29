Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Başladı

Fikri Mülkiyet Suçları Çalıştayı Başladı
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Ankara'da düzenlenen çalıştay, fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelede kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Şube Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı (AA) işbirliğiyle düzenlenen "Fikri Mülkiyet Suçları ve Halk Sağlığı Çalıştayı" başladı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen çalıştay, fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele alanındaki kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Çalıştay, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Uluslararası Markalar Birliği (INTA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) başta olmak üzere yaklaşık 40 ülkenin Türkiye'de görev yapan diplomatik temsilcileri, emniyet personeli, ilgili bakanlıkların uzmanları, meslek birlikleri, e-ticaret platformları, ulusal ve uluslararası marka temsilcilerini buluşturuyor.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, fikri mülkiyetin, özünde insan aklının, emeğinin ve yenilikçi düşüncenin yasal bir çerçevede koruma altına alınması olduğunu belirtti.

Fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesinin piyasanın, denetimsiz, merdiven altı ve sahte tıbbi ürünlerde kuşatılması anlamına geldiğini ifade eden Fidan, "Etken maddesi eksik, hijyen koşullarından uzak üretilmiş veya içeriğinde zararlı kimyasallar barındıran sahte ilaçlar piyasaya sürüldüğünde kimi zaman ölümcül sonuçlar doğuran bir faciaya dönüşmektedir. Böyle bir zafiyet, sadece bireysel boyutta kalmayıp, devletin denetim kapasitesine olan güveni derinden sarsan, ciddi bir kamu güvenliği tehdidi oluşturmaktadır." diye konuştu.

Fidan, hak ihlalleriyle üretilen sahte ve kaçak ürünlerin, vatandaşların yaşamını doğrudan kuşatan, devasa bir risk alanı ürettiğine dikkati çekerek, korsan ve sahteciliğin kayıt dışı ekonomiyi beslediğini, vergi kayıplarına yol açtığını, suç şebekelerine ve terörün finansmanına doğrudan kaynak sağladığını aktardı.

Üretimin ve inovasyonun hukuki teminattan yoksun bırakıldığı bir ekosistemde, nitelikli sermayeyi korumanın ve küresel ölçekte rekabet edebilir bir milli ekonomi inşa etmenin mümkün olmadığını değerlendiren Fidan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, kendi öz gücüne dayanan ve küresel alanda söz sahibi bir Türkiye hedefi ile yola çıkmaktadır. Bu doğrultuda fikri emeğe, üretim gücümüze, ülkemizin ekonomik güvenliğine kast eden, vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan, suç odaklarıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz. Emniyet teşkilatımızın üstün operasyonel gücü, devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü etkin koordinasyon, uluslararası işbirliği ve suçla mücadeledeki tavizsiz kararlılığımızla suç odaklarına karşı mücadelemizi yürütüyoruz.

Dijitalleşen, anonimleşen ve ulus aşırı boyut kazanan suç dinamikleri, klasik güvenlik yaklaşımlarının ötesinde bir mücadeleyi zorunlu kılıyor. Biz Emniyet Teşkilatı olarak bu yeni nesil tehditlere karşı, teknolojik altyapımıza, devasa yatırımlar yapıyor, personelimizin hizmet içi eğitimlerini çağımızın gereksinimlerine göre güncelliyor ve uluslararası işbirliklerimizi her geçen gün arttırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Fikri mülkiyet suçlarıyla mücadelemizi, hiçbir taviz vermeden, kesintisiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Yasal tedarik zinciri dışarısından asla ilaç temin edilmemelidir"

EGM Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola da fikri, mülki suçların sadece bir ticari marka taklidi olmadığını, bu suçların organize suç örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Bu suçların doğrudan insan hayatını hedef alan birer halk sağlığı terörüne dönüştüğünü vurgulayan Demirtola, Emniyet Genel Müdürlüğünce uluslararası kuruluşlarla koordine halinde çalışarak fikri mülkiyet haklarının korunması yönünde çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

Demirtola, sahte gıda ve tarım ürünleriyle mücadele esnasında halk sağlığını korumayı hedeflediklerini belirterek, adli makamlar, sağlık kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde mücadelenin daha etkin olduğunu ifade etti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Eray Kaplan ise sahte ilaçla mücadelenin yalnızca marka hakkının korunmasına yönelik bir faaliyet olmadığını, halk sağlığının korunması, güvenliğinin sağlanması ve sağlık sistemine duyulan güvenin sürdürülmesi açısından bir kamu görevi olduğunu belirtti.

Tedarik zincirinin 4 ana unsuru olduğunu ifade eden Kaplan, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan ilaç takip sistemiyle her sürecin takip edildiğini aktardı.

Kaplan, ilaç takip sistemiyle sahte, kaçak veya ruhsatsız ilaçların yasal tedarik zincirine sızmasının mümkün olmadığını belirterek, "Bu başarı tehdidin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez çünkü tehditler her zaman şekil değiştiriyor. Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda elde edilen veriler gösterdi ki sahte ilaç vakalarının önemli bir bölümü artık yasal tedarik zincirinin kırılması suretiyle gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

İnternet üzerinden ilaç satışlarının ciddi bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Kaplan, "Yasal tedarik zinciri dışarısından asla ilaç temin edilmemelidir. İnternet ortamında bir ilaç satılıyorsa bu kesinlikle ya kaçaktır ya sahtedir. En iyi tabirle tedarik zincirinin dışına çıkmış bir üründür. Hiçbir internet sitesi, sosyal medya hesabı veya elektronik ticaret platformu eczacının mesleki danışmanlığının ve güvenli ilaç tedarik zincirinin yerini tutamaz." ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında hazırlanan sergide ise markaların sahte ve gerçek ürünleri karşılaştırılarak katılımcılara farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ankara, Kamu, Son Dakika

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