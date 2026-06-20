Filenin Sultanları Almanya'yı Yenerek 3-2 Galip Geldi

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Ankara etabındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Almanya ilk iki seti kazanarak 2-0 öne geçti. Mücadelenin devamında oyunda üstünlüğü ele alan Filenin Sultanları, üst üste kazandığı üç setle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Türkiye, organizasyonda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Almanya 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 5 yenilgi aldı.

Türkiye, Ankara etabındaki üç karşılaşmada da galibiyetle sahadan ayrıldı. Filenin Sultanları, Ankara etabındaki son maçında Çin ile karşılaşacak.