Filipinler Ankara'da Yemek Festivali Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filipinler Ankara'da Yemek Festivali Düzenledi

15.06.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in bağımsızlığının 128. yıl dönümü kapsamında Ankara'da 'Filipinler'in Tatları' yemek festivali açıldı. Büyükelçi Ascalon, gastronomi diplomasisiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin bağımsızlığının 128. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Filipinler'in Tatları: Filipin Yemek Festivali"nin açılışı yapıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Filipinler ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon Ascalon, Filipinler Bağımsızlık Bildirgesi'nin 128. yıl dönümü andıklarını belirterek, ayrıca Filipinler ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 77. yıl dönümünü de kutladıklarını ifade etti.

Ascalon, festival için Filipinler'den iki şefin Ankara'ya geldiğini kaydederek, etkinlik kapsamında davetlilere sunulan yemeklerden bahsetti.

Filipinler'in Güneydoğu Asya'da Türkiye'nin en eski diplomatik ortağı olduğunu hatırlatan Ascalon, iki ülke arasındaki bağların hava ulaştırması hizmetleri, savunma sanayi işbirliği, ticaret, eğitim, kültür ve halklar arası ilişkiler alanlarında karşılıklı saygı ve ortaklıklarla şekillendiğini belirtti.

Ascalon, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Güney Filipinler'deki barış sürecinde bağımsız silahsızlandırma kurulundaki liderliği ve üçüncü taraf izleme ekibi üyeliği aracılığıyla vazgeçilmez bir rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin burs programı ile Filipinli gençlere Türkiye'de okuma fırsatını verdiğine işaret eden Ascalon, bu adımla Filipinler halkının geleceğine yatırım yapıldığını ve nesiller boyunca ortaklığı sürdürecek insani bağların güçlendirildiğini söyledi.

Ascalon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca yürütülen sosyo-ekonomik projelerin de bu katkının bir parçası olduğuna değinerek, bunların Filipin halkının kalbinde taşıdığı ortak insanlık değerlerinin somut ifadeleri olduğunu dile getirdi.

"Gastronomi diplomasisi bağlantı ve dayanışmanın en insani biçimlerinden"

Bağlantısallığın iki ülkenin birlikte inşa etmeyi arzuladığı her şeyin merkezinde yer aldığını vurgulayan Ascalon, "Ticaretin, turizmin, öğrencilerin ve fikirlerin ülkelerimiz arasında akmasını sağlayan damar niteliğindedir. ve bu akşamın kendisi de bu vizyonun bir ifadesidir. Gastronomi diplomasisi, yemek ve kültür paylaşımı, bağlantı ve dayanışmanın en insani biçimlerinden biridir." diye konuştu.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) mevcut dönem başkanı olarak ülkesinin aynı dayanışma ruhunu bölgesel liderliğine de taşıdığını belirten Ascalon, barışçıl diyaloğu, kurallara dayalı işbirliğini, bağlantısallığı ve halkların güçlendirilmesini savunduklarını söyledi.

Ascalon, Türkiye ile ASEAN arasındaki ortaklığın da bu yıl en üst düzeye taşınmasını umduklarını kaydederek, "Böyle bir dönüm noktası, Türkiye'nin Güneydoğu Asya ile ilişkilerini daha da güçlendirecek ve bölgelerimiz arasındaki işbirliğini genişletecektir." dedi.

Filipinler'in halkların yararı için Türkiye ile olan kalıcı dostluğunu ve ortaklığını tüm alanlarda daha da derinleştirmeyi beklediğini kaydeden Ascalon, sözlerini "Yaşasın Filipinler! Yaşasın Türkiye!" ifadesiyle tamamladı.

Festival, 17 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Yemek Tarifi, Etkinlikler, Gastronomi, Filipinler, Diplomasi, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Ankara'da Yemek Festivali Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 23:37:45. #7.13#
SON DAKİKA: Filipinler Ankara'da Yemek Festivali Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.