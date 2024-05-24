Filipinler, bölgesel çıkarlarını savunmak için güvenlik ittifakları kurmaya devam edecek - Son Dakika
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Filipinler, bölgesel çıkarlarını savunmak için güvenlik ittifakları kurmaya devam edecek

Filipinler, bölgesel çıkarlarını savunmak için güvenlik ittifakları kurmaya devam edecek

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Çin'in muhalefetine rağmen ülkesinin bölgesel çıkarlarını savunmak için güvenlik ittifakları kurmaya ve ihtilaflı sularda ortak askeri tatbikatlar yapmaya devam edeceğini söyledi. Teodoro, Çin'in artan agresif eylemlerini eleştirerek, Filipinlerin saldırganlığa ve provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Ayrıca, Filipinler ile aynı amaca sahip ülkeler arasında denizcilik alanında daha fazla işbirliği faaliyetinin yapılacağını belirtti.

24.05.2024 16:05
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Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Çin'in muhalefetine rağmen ülkesinin bölgesel çıkarlarını savunmak için güvenlik ittifakları kurmaya ve ihtilaflı sularda ortak askeri tatbikatlar yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Teodoro, başkent Manila'da Filipinler Deniz Kuvvetlerinin 126. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, isim vermeden Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde artan agresif eylemlerini açık şekilde eleştirdi.

Teodoro, Çin'in muhalefetine rağmen ülkesinin bölgesel çıkarlarını savunmak amacıyla güvenlik ittifakları kurmaya ve ihtilaflı sularda ortak askeri tatbikatlar yapmaya devam edeceğini söyledi.

Filipinlerin saldırganlığa ve provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Teodoro, Çin'e atıf yaparak, "Benzer düşünen ülkelerle yapılan bu işbirliği faaliyetlerini bir çevreleme ya da provokasyon olarak nitelendirmek dezenformasyondur ve kapalı bir siyasi sistemin paranoyasının kanıtıdır." dedi.

Teodoro, Çin'in tehdit veya güç kullanmak suretiyle istediklerini elde etme niyetinde olduğunu dile getirerek, "Bunun sürmesine müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Bakan Teodoro, Filipinler ile aynı amaca sahip ülkeler arasında denizcilik alanında daha fazla işbirliği faaliyetinin yapılacağını söyledi.

Çin ile Filipinler arasında geçen yıl Güney Çin Denizi'nde gerilimin artmasının ardından Manila yönetimi, Asya ve Batılı ülkelerle güvenlik ittifakları kurmak için adımlar atarken ABD'nin de Filipinler'deki üslerde askeri varlığını artırmasına izin vermişti.

Filipinler, ABD, Fransa ve Avustralya ordularının katılımıyla, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 22 Nisan'da başlayan tatbikat, 10 Mayıs'ta sona ermişti.

Çin, tatbikatın, bölgesel istikrara zarar verebileceği noktasında uyarıda bulunarak, Filipinler'in ABD ve Asya dışındaki ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikatı eleştirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayınladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, bölgesel çıkarlarını savunmak için güvenlik ittifakları kurmaya devam edecek - Son Dakika

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