Filipinler, Çinli diplomatı bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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Filipinler, Çinli diplomatı bakanlığa çağırdı

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Filipinler, Çin sahil güvenliğinin Güney Çin Denizi'nde Filipinler gemilerine tazyikli su sıkmasını protesto etmek için Çin Büyükelçiliği diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Gerginlik devam ediyor.

02.05.2024 18:25
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- Filipinler, Çinli diplomatı bakanlığa çağırdı

MANILA - Filipinler, Çin sahil güvenliğinin Güney Çin Denizi'nde Filipinler gemilerine tazyikli su sıkmasını protesto etmek için Çin Büyükelçiliği diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler ve Çin arasında gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Filipinler Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filipinler gemilerine yönelik taciz nedeniyle Çin'in Manila Büyükelçiliği yetkilisi Zhou Zhiyong'un bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Filipinler, Çin sahil güvenliğinin Filipinler gemilerine tacizlerini, çarpmasını, takip etmesini, engellemelerini, tehlikeli manevralarını, tazyikli su sıkmasını ve diğer saldırgan eylemlerini protesto etti" ifadesine yer verildi.

Çin'in saldırgan eylemlerinin Filipinler'e ait gemilere zarar verdiği belirtilen açıklamada, Çin gemilerinin bölgeyi derhal terk etmesi istendi. Dışişleri Bakanlığı, Çin'in konuyla ilgili bu yıl 20'inci kez, yeni hükümetin geldiği 2022 yılından bu yana ise 153'üncü kez diplomatik olarak protesto edildiğini açıkladı.

Filipinler gemilerine müdahale

Salı günü Çin Sahil Güvenlik ekiplerinin Güney Çin Denizi'nde Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu teknesine tazyikli su sıkması sonucu gemilerde hasar meydana gelmiş, Filipinler Çin'i bölgede gerginliği arttırmakla suçlamıştı. Çin'in Manila'daki büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada ise olayın yaşandığı Scarborough Resifi'nin Çin bölgesi olduğu ifade edilerek, Filipinler'e ihlalleri ve provokasyonlarını durdurma çağrısı yapılmıştı.

Filipinler, Scarborough Resifi'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer aldığını iddia ederken, Çin ise resifin kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.

Kaynak: İHA

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