Filipinler'de Sevgililer Günü etkinliğinde 714 çift evlendi - Son Dakika
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Filipinler'de Sevgililer Günü etkinliğinde 714 çift evlendi

Filipinler\'de Sevgililer Günü etkinliğinde 714 çift evlendi

Filipinler'in Cavite eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel Sevgililer Günü etkinliğinde toplam 714 çift dünya evine girdi.

15.02.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
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CAVİTE, 15 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in Cavite eyaletinde her yıl düzenlenen geleneksel Sevgililer Günü etkinliğinde toplam 714 çift dünya evine girdi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Filipinler'de Sevgililer Günü etkinliğinde 714 çift evlendi - Son Dakika
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