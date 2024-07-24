Filipinler ile Singapur Savunma Alanında İş Birliğini Geliştirmek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Filipinler ile Singapur Savunma Alanında İş Birliğini Geliştirmek İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Singapur Savunma Bakanlığı, Filipinler Savunma Bakanı ile yapılan görüşmede askeri eğitim ve teröre karşı mücadele gibi savunma alanlarında iş birliğini artırmak için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. İki ülke arasındaki dostane savunma ilişkileri ve ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'nda işbirliğini sürdürme kararlılığı da vurgulandı.

24.07.2024 15:51
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Filipinler ile Singapur, savunma alanında iş birliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ng Eng Hen'in, resmi ziyaret için ülkeye gelen Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, tarafların bu görüşmede askeri eğitim ve teröre karşı mücadele gibi savunma alanlarında iş birliğini artırmak için mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Hen ve Teodoro Jr'ın ülkeleri arasındaki "dostane" savunma ilişkilerini memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, iki bakanın da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı'nda işbirliğini sürdürmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, mayısta Singapur'a yaptığı ziyarette, Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile görüşmüştü. İkili, dijital ekonomi ve yenilenebilir enerji dahil bazı alanlarda işbirliğine yönelik fikir alışverişinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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