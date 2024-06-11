Filipinler, Japonya'dan 5 Büyük Devriye Gemisi Tedarik Edecek - Son Dakika
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Filipinler, Japonya'dan 5 Büyük Devriye Gemisi Tedarik Edecek

Filipinler, Japonya\'dan 5 Büyük Devriye Gemisi Tedarik Edecek

Filipinler, ulusal sahil güvenliğini güçlendirmek amacıyla Japonya'dan 2028 yılına kadar 5 büyük devriye gemisi tedarik edecek. Japonya hükümeti, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzuna karşı benzer düşüncedeki ülkelere savunma finansmanı desteğini sürdürüyor. Anlaşma kapsamında Japon yapımı 5 sahil güvenlik gemisi, 2028 yılına kadar Filipinler donanmasına teslim edilecek.

11.06.2024 07:45
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Filipinler, ulusal sahil güvenliği güçlendirmek amacıyla Japonya'dan 2028 yılına kadar 5 büyük devriye gemisi tedarik edecek.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti benzer düşüncedeki ülkelere savunma finansmanı desteğini sürdürüyor.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Filipinler, Japonya ile 2028 yılına kadar beş büyük devriye gemisi tedarik anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma kapsamında Japon yapımı 97 metre uzunluğundaki 5 sahil güvenlik gemisi 2028 yılına kadar Filipinler donanmasına teslim edilecek.

Gemi tedarik anlaşmasının Manila hükümeti ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalandığı bildirildi.

"Son teknoloji ve tam donanımlı gemiler"

Filipinler Maliye Bakanı Ralph Recto, açıklamasında, ulusal sahil güvenlik açısından ülkenin "son teknoloji ve tam donanımlı gemilerle donatılması kritik" ifadesini kullandı.

JICA Filipinler Ofisi Temsilcisi Sakamoto Takema da anlaşma kapsamında, kuruluşun "en yüksek kararlılığı ve desteği" vereceğini bildirdi.

Japonya,donanma kapasitelerinin artırılması kapsamında son 10 yıl içinde 12 adet "çok amaçlı müdahale gemisini" Filipinler'e teslim etmişti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kasım 2023'teki Manila ziyaretinde donanma kapasitesinin artırılması alanında Filipinler'e finansman taahhüdü vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler, Japonya'dan 5 Büyük Devriye Gemisi Tedarik Edecek - Son Dakika

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