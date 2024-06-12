Filipinler-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

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Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Filipinler- Türkiye diplomatik ilişkilerinin 75. ve Filipinler'in bağımsızlığının 126. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Henry Bensurto, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Filipinler Dışişleri Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Bakan Yardımcısı Eduardo Jose de Vega ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Duran, Filipinler'in bağımsızlığının 126. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Asya kıtasının doğu ve batı kanatlarında stratejik konumu haiz ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, 1990 yılında Manila Büyükelçiliğimizin, bir yıl sonra da Filipinler'in Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla ivme kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi potansiyelinin güçlü olduğunu belirten Duran, "Halihazırda yarım milyar ABD dolarının üzerinde seyreden ikili ticaret hacmimizin yükseltilmesi ve tamamlayıcılık anlayışıyla ekonomilerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasındadır." dedi.

Duran, Türk şirketlerinin Filipinler'deki ulaşım, altyapı yatırımları ve müteahhitlik sektörlerinde daha fazla projeler üstlenmesini arzu ettiğini vurgulayarak "Savunma sanayisi, son dönemde işbirliğimizde giderek öne çıkan bir alan. Çalışmalarımızı, Filipinler'e ATAK helikopterleri tedarikinde olduğu gibi, somut projeler temelinde ilerletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Filipinler'den Türkiye'ye gelen desteğe değinen Duran, depremlerde hayatını kaybeden 4 Filipinler vatandaşını da saygıyla andı.

Duran, Türkiye'de halihazırda 5 bin civarında Filipinler vatandaşı bulunduğuna işaret ederek "Öğrenimlerini Türkiye'de sürdüren Filipinli öğrenci sayısının da önümüzdeki dönemde artmasını temenni ediyoruz. Başarılı bir uzlaşı örneği olan Güney Filipinler Barış Süreci bağlamında Türkiye olarak, Filipin hükümetinin ve ilgili paydaşların gayretlerini takdirle karşıladığımızı bu vesileyle ayrıca belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Silah Bırakma Organının (IDB) da süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulayan Duran, "Diğer taraftan, Yeniden Asya Girişimimiz ve çok boyutlu dış politikamız kapsamında, Filipinler'in de üyesi olduğu ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ile kurumsal ilişkilerimizi güçlendirmeye de önem atfediyoruz." diye konuştu.

Duran, "Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yıl dönümünü de ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine olan inançla kutlamak istiyorum." dedi.

"Kalıcı ortaklığımızın, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında daha derin işbirliğini teşvik edeceğine inanıyoruz"

Filipinler Dışişleri Bakanlığı Göç İşleri Dairesi Bakan Yardımcısı de Vega da Filipinler ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin hayati önem taşıdığını ifade ederek, "İkili ilişkilerin 75. yılını kutlayan her iki ülke de aktif olarak gelişmiş işbirliği fırsatları aramaktadır. İki ülke arasındaki ortaklıklar, özellikle savunma ve eğitim alanlarında gelişmektedir. Savunma sanayisi işbirliğinde artan bir ivmeye sahip olan Filipinler, savunma işbirliğine ilişkin önerilen taslak çerçevenin onaylanmasının ardından bu ortaklığı çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde genişletmeyi öngörmektedir." ifadelerini kullandı. de Vega, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye Filipinler'in güney bölgesinde barışı teşvik etme çabalarına verdiği güçlü destek için ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye, IDB Başkanı olarak hayati önem taşımaktadır. Ayrıca Türkiye'nin, Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi için çeşitli sosyo-ekonomik ve kalkınma projelerine katılımı, iki ülke arasındaki derin bağları vurgulamaktadır. Kalıcı ortaklığımızın ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında daha derin işbirliğini teşvik edeceğine inanıyoruz."

"Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetiminin liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştireceğinden eminiz"

Büyükelçi Bensurto da bu yılki bağımsızlık günü temasının "Özgürlük, gelecek, tarih" olduğuna işaret ederek, "Bu tema bize Filipinli atalarımızın kazandığı özgürlüğün, hem ulusumuzun tarihini hem de Filipinler'in geleceğini nasıl şekillendirdiğini hatırlatmaktadır." dedi.

Filipinler'in Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en eski diplomatik ortağı olduğunu vurgulayan Bensurto, ülkesinin başta savunma, eğitim, ticaret ve halklar arası ilişkiler olmak üzere birçok alanda ilişkileri yeni zirvelere taşımaktan gurur duyduğunu belirtti.

Bensurto, "Hem bölgesel hem de küresel sahnede yükselen ve önemli bir güç olan Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetiminin liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu gerçekleştireceğinden eminiz." ifadesini kullanarak, resepsiyona katılan misafirlere Filipinler-Türkiye dostluğunun inşasında önemli ortaklar oldukları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın gönderdiği video mesaj gösterildi.

Resepsiyonda yapılan sunumda, Türkiye'nin Manila Büyükelçiliği ve Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü vesilesiyle yapılan logo tasarım yarışmasının birincilerine de yer verildi.

Resepsiyon, dans gösterisi ve konserle devam etti.