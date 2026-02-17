Filipinli Göçmenlere Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Filipinli Göçmenlere Dolandırıcılık Operasyonu

Filipinli Göçmenlere Dolandırıcılık Operasyonu
17.02.2026 13:21
İstanbul'da çocuk bakıcıları için dolandırıcılık yapan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ülkeye çocuk bakıcılığı için gelen Filipinler uyruklu kişileri 'oturma izni ayarlayacağız' vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9'u Filipin uyruklu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin 'Kamu görevlileriyle bağlantılarımız var, işlemleri kolayca hallederiz' diyerek Filipinlilerden para topladıkları öğrenilirken zengin ve ünlü kişilere ise 'dadı' buldukları belirlendi. Şüphelilerin Filipinlilere sahte oturma belgeleri verdikleri, polis kontrolünde elindeki belgenin sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine Göç idaresine teslim edilen mağdurların avukatları aracılığı ile şikayetçi oldukları öğrenildi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde Filipinler uyruklu kişileri 'oturum izni çıkarma' vaadiyle dolandıran şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleriyle koordineli yürütülen soruşturmada teknik ve fiziki takip yapıldı. Soruşturmada, şüphelilerin ülkemize çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenleyerek oturum izni alabileceklerini söyledikleri, bazı kamu görevlileriyle bağlantılı oldukları izlenimi vererek güven kazandıkları tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 2'si Türk vatandaşı, 9'u Filipin uyruklu toplam 11 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelilerin 7 Filipinli mağdurdan aynı yöntemle 14 bin dolar aldıkları belirlendi.

2 BİN DOLARA SAHTE OTURUM BELGESİ HAZIRLAMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin İstanbul'da kurdukları bir şirket aracılığı ile ünlü ve zengin kişilere 'dadı' buldukları tespit edildi. Şüphelilerin bu kişileri işe yerleştirdikten sonra sözde 'Oturum izni' alacaklarını söyleyerek 2 bin dolar para aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin kamu görevlileri ile bağlantılı oldukları havası vererek güven sağladıkları bir süre sonra mağdurlara sahte oturum izni belgelerini teslim ettikleri belirlendi.

GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLİNCE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aldığı belgenin gerçek olduğunu sanarak dışarda dolaşmaya başlayan Filipin uyruklu mağdurların polis kontrollerinde belgenin sahte olduğunu öğrendikleri belirlendi. Sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığına teslim edilen şüphelilerin avukatları aracılığı ile polis başvurarak yardım istedikleri tespit edildi. Polis şüphelilerden aldığı sahte belgeleri incelediğinde ise normalde bir yıllık olarak verilen oturum izinlerinin, şüpheliler tarafından 2 yıl olacak şekilde düzenlendiğini belirledi. Emniyete işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filipinli Göçmenlere Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

