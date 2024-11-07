Filistin Başbakanı BM'ye Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Filistin Başbakanı BM'ye Çağrı Yaptı

Mustafa, BM'den İsrail'in Gazze'deki suçlarını durdurmada daha etkin rol oynamasını istedi.

07.11.2024 17:17
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletlere (BM) İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları durdurma konusunda daha etkin rol oynama çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Ramallah'ta BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile görüştü.

Gazze'de kıtlık dalgasının genişlediğine, yardım ve ilaç konvoylarının girişinin engellenmesiyle 2 milyon Filistinlinin toplu olarak cezalandırıldığına ve bölge halkının temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında çok kısıtlı imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken eden Mustafa, "BM'nin Gazze'de İsrail'in işlediği suçları durdurmak için daha etkin bir rol oynaması gerekir." dedi.

Başbakan Mustafa, Filistin halkının savaş makinesi İsrail'in durdurulması konusunda sergilenen uluslararası yetersizlikten duyduğu memnuniyetsizliğe işaret ederek, "İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutmak için daha fazla uluslararası baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki soykırım ve etnik temizlik suçlarıyla yüzleşmek için açıklama ve kınamaların yetersiz olduğunu vurgulayan Mustafa, İsrail yönetiminin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kudüs dahil Batı Şeria'daki köy, belde ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırıların arttığına dikkati çekti.

Mustafa, iki devletli çözümü kurtarmak ve İsrail'in Yahudileştirme, ilhak ve yerinden etme planlarını engellemek için "kararlı uluslararası bir duruşla yerleşimci terörüne karşı konulması" çağrısında bulundu.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı BM'ye Çağrı Yaptı - Son Dakika

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