Filistin Başbakanı: Gazze'deki liman ölüm kokan bir iskeleden ibaret

Filistin Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze kenti sahilinde inşa edilmekte olan limanın "ölüm kokan bir iskeleden ibaret" olduğunu belirtti.
Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, "Gazze kıyısında inşa edilmekte olan limanın, şehit naaşlarıyla dolu, yıkılmış bina kalıntılarından yapılıyor olması mantıklı mı? Bu, ölüm kokan bir iskeleden ibarettir." dedi.
Iştiyye, "Ölüm makinası İsrail'in çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 32 binden fazla insanı infaz etmesi yeterli değil mi? 72 binden fazla insanın yaralanması yetmedi mi? 281 binden fazla konutu tamamen ve kısmen yıkılması, 1,6 milyondan fazla insan yerinden edilmesi yetmiyor mu?" ifadelerini kullandı.
Filistin hükümetinin "Gazze Şeridi'nde işlenen suçları takip ettiğini, su sağlayarak, yardımların koordinesi ve daha fazlasını yaparak acılarını hafifletmek için mümkün olan her şeyi yaptığına" işaret eden Iştiyye, hükümetinin "her şeyin temeli" olarak gördüğü saldırıları sona erdirmek için dünyayla birlikte çalıştığını belirtti.
ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelere, Konsey'e üye 10 ülkenin bugün kabul etmesi planlanan, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve yardımların ulaştırılması yönündeki kararı veto etmemeleri çağrısında bulunan Iştiyye, "İsrail'e silah, para yardımının ve çifte standartların durdurulması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Iştiyye, şöyle devam etti:
" Washington'un, ateşkes çağrısı yapan bir kararı engellemek için geçen 7 Ekim'den bu yana 4 kez veto hakkını kullanması mantıklı mı? Bu mantıksız ve izin verilemez. İsrail'in BM'de korunması durdurulmalı çünkü İsrail haydut bir devlettir."
İsrail devlet televizyonu KAN da uluslararası yardım kuruluşlarının son günlerde İsrail'in onayıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir plaja liman inşa etmeye başladığını aktarmıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan gemilerin ulaşabilmesi için Gazze kentinin kıyısında liman yapımı çalışmaları sürüyor.
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, insani yardımların denizden ulaştırılması amacıyla önerilen limanın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehciri için kullanılabileceği uyarısında bulunmuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 26 Şubat'ta Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmesinin ardından 14 Mart'ta eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atamıştı.
Abbas, istifasını sunan Iştiyye'den ve kabinedeki diğer bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar geçici hükümet olarak çalışmalarını sürdürmelerini istemişti.
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