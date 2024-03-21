RAMALLAH, 21 Mart (Xinhua) -- Filistin'in geçici başbakanı Muhammed Iştiyye, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle Kanada hükümetinin İsrail'e silah ihracatını durdurma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.
Iştiyye, Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in soykırım savaşı, İsrail'in silahlanmasını durduracak ve suçlarına devam etmesini önlemek üzere acil yaptırımlar uygulayacak sağlam bir uluslararası duruş gerektiriyor" dedi.
Iştiyye, Gazze Şeridi'ne giden sınır kapılarının açılması için baskı yapılması, yeterli insani yardım girişinin sağlanması ve elektrik ve su tedarikinin yeniden tesis edilmesinin acilen gerekli olduğunu vurguladı.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Salı gecesi yaptığı açıklamada Ottawa'nın İsrail'e silah ihracatını durduracağını duyurmuştu.
Joly'nin açıklaması, Kanada Avam Kamarası'nın İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunmasından bir gün sonra geldi.
Kanada geçtiğimiz günlerde İsrail polisine 11 zırhlı araç sevkiyatı ile gece görüş cihazlarından oluşan bir başka sevkiyatı da ertelemişti.
Son Dakika › Güncel › Filistin Başbakanı Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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