Filistin Başbakanı Mısır'da Gaza Yardım Merkezini İnceledi - Son Dakika
Filistin Başbakanı Mısır'da Gaza Yardım Merkezini İnceledi

18.08.2025 19:20
Filistin Başbakanı, Mısır'daki yardım merkezlerini inceleyerek Gazze'ye insani yardım akışını denetledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Mısır'daki Refah ve El- Ariş bölgelerine gerçekleştirdiği ilk ziyarette Gazze Şeridi'ne yardım hazırlıklarının yapıldığı merkezleri inceledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin talimatıyla, Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'nin eşliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yardım akışının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları denetleme" amacı taşıdığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistinlilere gıda sağlayan, Refah kenti yakınlarındaki Şeyh Zuveyd'de kurulu Mısır Kızılayına bağlı "İnsani Mutfak" adlı merkezde incelemelerde bulunan Mustafa ve Abdülati, bu merkezin Gazze Şeridi'ndeki ağır insani koşullara müdahaledeki rolünü övdü.

Özellikle İsrail'in bölgede uyguladığı "sistematik açlık politikası"na karşı, Gazze'deki tüm Filistinlilere acil ve kapsamlı yardım ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığına göre heyet ayrıca, yardımların lojistik olarak koordine edildiği Mısır Kızılayı'nın ana merkezini ziyaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati

Refah Sınır Kapısı önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati, bugüne kadar Gazze'ye 550 bin tondan fazla yardımın girdiğini belirtti.

Abdülati, 168 kez hava yoluyla gıda ve tıbbi yardım gönderildiğini, 18 binden fazla yaralı Filistinlinin de 172'den fazla Mısır hastanesinde tedavi edildiğini kaydetti.

İsrail'in kontrolündeki Kerem Ebu Salim sınır kapısından 27 Temmuz–17 Ağustos tarihleri arasında bin 288 yardım tırının giriş yaptığını aktaran Abdülati, bunun Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini, günde en az 700–900 tır yardımın gerekli olduğunu vurguladı.

Abdülati, şu anda Mısır tarafında 5 binden fazla yardım tırının Gazze'ye geçiş için Refah sınırında beklediğini belirterek, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu yardımların girişinin engellendiğini ifade etti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye giden tüm sınır kapılarını kapatarak yardımların girişini büyük ölçüde durdurmuş durumda. Yardımların engellenmesi, bölgeyi kıtlığa sürüklerken, yalnızca minimum düzeyde yardım girişine izin veriliyor.

Ariş ve Refah, dünyanın dört bir yanından gelen insani yardımlar için stratejik öneme sahip. Ancak İsrail'in sınırın Filistin tarafını işgal etmesi sonrası yardımların Kerem Ebu Salim kapısından da geçişi engelleniyor.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırılarla katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme uygulamalarını sürdürüyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın "soykırımı durdurma" çağrılarını dikkate almayan İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 62 binden fazla Filistinli öldü, 156 bin 230 kişi yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu.

Yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı bölgede, açlık nedeniyle 112'si çocuk, 263 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Refah, Mısır, Gazze, Ariş, Son Dakika

