Filistin Başbakanı\'ndan Avrupa Parlamentosuna Çağrı

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Avrupa Parlamentosuna, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, Avrupa Parlamentosundan bir heyetle Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa Parlamentosunu, İsrail'in, Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almayı hedefleyen ve Filistin topraklarındaki insani durumun daha da kötüleşmesine neden olan "UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama" kararına karşı çıkmaya çağıran Mustafa ayrıca, uluslararası hukukun ihlali ve iki devletli çözümün uygulanmasının önünde büyük engel teşkil eden Filistin toprakları üzerinde kurulan yerleşimlere karşı fiili adımlar atılmasını istedi.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.