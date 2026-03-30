Filistin Başkan Yardımcısı Türkiye'yi Ziyaret Ediyor

30.03.2026 13:16
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, yarın Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek.

Bakan Fidan'ın Şeyh ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin, Filistin Devleti ile halkının haklarının korunması ve iki devletli çözüm vizyonuna tam desteğini yinelemesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylem ve ilhak politikalarının iki devletli çözüme yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğratmasına izin verilmeyeceğini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Gazze'deki insani krizin daha da derinleşmemesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesinin önem taşıdığını belirtmesi planlanıyor.

Fidan'ın Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ve bu kurula bağlı mekanizmaların çalışmaları, sahadaki durum ile gelecek süreçte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunması ve İsrail'in, Barış Kurulunun faaliyetlerini akamete uğratmaya yönelik çabalarına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Gazze'de toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerinin bir an evvel başlatılması gerektiğini aktarması planlanan Fidan'ın, Batı Şeria'da İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesi ve bu yönde artan faaliyetlerin engellenmesi için uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

Fidan'ın İsrail'in Doğu Kudüs'te, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, kutsal mekanları ibadete kapatmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi planlanıyor.

Filistin meselesi çözülmeden bölgede kalıcı istikrarın tesis edilemeyeceği gerçeğinin altını çizmesi beklenen Fidan'ın, Filistin halkının karşılaştığı tarihi sınamalar karşısında Filistinliler arası uzlaşı sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın Türkiye'nin, bölgede süren savaşın barışçıl yollarla bir an evvel sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkeleriyle yürüttüğü çabalar ile temaslar hakkında bilgi paylaşması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları ile işgal politikalarıyla bölgedeki istikrarsızlık alanını daha da genişletmeyi amaçladığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'i, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri sıfatıyla 19 Mart 2025'te Ankara'da kabul etmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, İstanbul, İsrail, Güncel, Son Dakika

Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Advertisement
