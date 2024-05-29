Filistin Büyükelçisi: Avrupalı devletler bizi tanıyacak - Son Dakika
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Filistin Büyükelçisi: Avrupalı devletler bizi tanıyacak

Filistin Büyükelçisi: Avrupalı devletler bizi tanıyacak

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in uluslararası alanda mücadelesini sürdürdüğünü ve gelecek haftalarda bazı Avrupalı devletlerin Filistin'i tanıyacağını belirtti. Mustafa, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in Gazze'de yaşayanları Sina'ya göç ettirmeyi amaçladığını ifade etti. Mustafa, Türkiye'nin desteğinin kendilerine güç verdiğini vurguladı.

29.05.2024 17:26
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak biz sadece sahada değil bir çok yerde savaşıyoruz hem siyasi hem diplomatik hem de hukuk olarak. Bütün işledikleri suçları kayıt altına alıyoruz. Onların yalnız kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Mustafa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Filistin Meselesi ve Günümüzde Gazze'de Yaşananlar" adlı konferansta, İsrail'in Filistin'e saldırılarının yıllardan bu yana devam ettiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuka aldırmadan açık bir şekilde katliam ve soykırım yaptığını ifade eden Mustafa, "İsrail, ABD'den aldığı güç ve silah desteğiyle kalleşliğiyle suç işlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar 36 bin şehidimiz, 80 bin yaralımız var, kaybolanlar 10 binden daha fazladır. Bütün hastaneler ve okullar zarar gördü. İsrail hiç bir şeye aldırmadan kendini bütün kanunların üstünde görerek katilliğe devam ediyor." diye konuştu.

Büyükelçi Mustafa, İsrail'in amacının Gazze'de yaşayanları Sina'ya göç ettirmek olduğunu ifade etti.

Türk insanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu belirten Mustafa bunun kendilerine güç verdiğinin altını çizdi.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarını Batı Şeria'da da sistematik bir şekilde uygulamaya çalıştığına işaret eden Mustafa, şöyle devam etti:

"Bizim halkımız orada kaldıkça Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmeye çalışıyorlar. Orada yaşayan insanları göç ettirmeyi başaramadılar. O yüzden orada insanların hayatını mahfetti ki insanlar oradan gitsin. Bütün planlara karşı halkımız toprağına, bayrağına sahip çıkacak, bırakmayacak. Halkımız hiç bir zaman hakkından taviz vermeyecek. Biz bütün yıkımlara, zulümlere, işlenen suçlara karşı Gazze'de, Batı Şeria'da yolumuza, direnişimize devam edeceğiz, biz yalnız değiliz onlar yalnızlar."

Mustafa Filistin'i İspanya, Norveç ve İrlanda'nın tanıdığını anımsattı.

Filistin'i tanıyan devlet sayısının 147'ye yükseldiğini vurgulayan Mustafa, "Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak biz sadece sahada değil bir çok yerde savaşıyoruz hem siyasi, hem diplomatik hem de hukuk olarak. Bütün işledikleri suçları kayıt altına alıyoruz. Onların yalnız kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Konferansa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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