Filistin Büyükelçisi Jaish, BUÜ\'de 160 ülkenin tanımasının işgali bitirmediğini söyledi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Uluslararası İlişkiler Topluluğunca "Küresel Diplomasi ve Filistin'in Geleceği" konferansı gerçekleştirildi.

BUÜ Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Filistin milli marşının okunmasıyla başladı.

Konferansta konuşan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Filistin'in 100 yılı aşkın süredir verdiği özgürleşme mücadelesini anlattı.

Bugün dünyada 160 ülkenin Filistin'i tanıdığını belirten Jaish, bu tanımanın işgalin sona ereceği ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekileceği anlamına gelmediğini söyledi.

Jaish, barışçıl çözüm girişimlerini ABD, Avrupa, Birleşmiş Milletler ve Arap ülkelerinin arabuluculuğu ve garantörlüğünde yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Nihayetinde İsrail, Filistin coğrafyasını, Filistinlileri oradan tahliye etmeden sonuca varacak gibi durmuyor. Onların nihai gayesi bu olduğu için bu girişimler de sonuçsuz kalıyor." dedi.

Türkiye'nin 1988'de Filistin'i tanıyan ilk ülkelerden olduğuna dikkati çeken Jaish, şöyle konuştu:

"Türkiye halkına ve devletine, Filistin halkına yönelik destekleri ve girişimleri dolayısıyla öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağlık, insani yardım, hukuk, ekonomi ve farklı alanlarda Türkiye'nin kardeş Filistin halkı için ortaya koyduğu emek büyüktür. Bundan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Omuz omuza yürüttüğümüz bu mücadelenin sonucunda bağımsız ve özgür bir Filistin devletinin kurulmasına da birlikte şahit olacağız. Bir diplomat olarak Filistin meselesinin diplomasi yoluyla çözüme kavuşacağına inanmıyorum. Bu sorunu bu yöntemle çözebileceğimizi düşünmüyorum. Dünyanın farklı coğrafyalarında diasporada yaşayan 8 milyon Filistinli bulunuyor. İsrail ise işgal altındaki topraklarda kalan 7 milyon Filistinliyi de bölgeden uzaklaştırarak göçe zorlamak ve bu süreci bu şekilde sonlandırmak istiyor."

Jaish, programa katılan öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından elçi ve konsolos olarak görev yapmalarını temenni ettiğini belirterek, üniversitelerde Filistin meselesine yönelik yürütülen çalışmaların da önemli katkı sağlayacağını, uzun süredir devam eden mücadelede Türk diplomatlarının ve Türkiye halkının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini sözlerine ekledi.

BUÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğu Başkanı Yusuf Ulusoy da Filistin'de yaşananların uluslararası hukuk, insan hakları, adalet ve uluslararası toplumun sorumluluklarının yeniden sorgulanması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Üniversitelerin yalnızca akademik bilginin üretildiği kurumlar olmadığının altını çizen Ulusoy, "Aynı zamanda dünyayı anlamaya çalışan fikirlerin özgürce tartışıldığı ve geleceğin şekillendiği düşünce merkezleridir. Davetimizi kabul ederek bizlerle bir araya gelen Filistin büyükelçimize, programımızın hazırlanmasında emeği bulunan üniversite yönetimimize ve topluluk yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından hediye takdimiyle sona erdi.