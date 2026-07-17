Filistin\'de Ahmet Yusuf Aygeç\'in Sergisi

Filistin'in kültürel hafızasını yaşatmayı amaçlayan Ramallah'taki Mahmud Derviş Müzesi, Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle hayata geçirilen ve küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği sergi, 26 Temmuz-2 Ağustos arasında ziyaretçilere açık olacak.

Londra'daki P21 Galeri'de düzenlenen ilk gösteriminin ardından Türkiye'ye taşınan sergi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında Konya'da sanatseverlerle buluşmuştu. Serginin üçüncü durağı olan Ramallah, projenin ele aldığı tematik zemin açısından büyük önem taşıyor.

Çalışmalar, yaşanan hak ihlallerine ve insani krize karşı bir sanat arşivi oluşturmayı amaçlıyor

Sergi, sanatın toplumsal hafızayı koruma, belgeleme ve tanıklık etme gücünü mercek altına alıyor. Özellikle Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan, sivil can kayıpları ve yıkımlarla ilerleyen süreci ele alan çalışmalar, yaşanan hak ihlallerine ve insani krize karşı bir sanat arşivi oluşturmayı amaçlıyor.

Sanatçı Aygeç, bu yıkımı doğrudan şiddet görselleri üzerinden yansıtmak yerine, yaşanan kopuşun, kaybın ve yerinden edilmenin bıraktığı psikolojik etkileri inceliyor. Sanatçının çizimleri yokluk, yansıma ve duygusal derinliğe dayalı bir görsel dil kullanarak sessiz bir arşiv niteliği kazanıyor.

Sergideki çizimler, doğrudan kişilere değil, Filistin tarihi boyunca dayanıklılığın, kök salmanın, toprağa bağlılığın ve direnişin en güçlü sembolü olan zeytin ağacına hitaben yazılmış birer mektup olarak kurgulandı. Bu kavramsal çerçeve, sergi alanındaki metinlerde ve görsel düzenlemelerde de kendini gösteriyor.

Aynı zamanda sergide yer alan birçok eser, Filistin'in ulusal şairi olarak kabul edilen Mahmud Derviş'in şiirlerinden dizeler taşıyor. Eserlerin Mahmud Derviş Müzesi'nde sergilenmesi, şairin metinleri ile Aygeç'in görsel dili arasında tematik bir bağ kuruyor.

Sergi, izleyicileri yaşanan insani kriz karşısında tanıklık etmeye ve toplumsal belleği korumaya davet ediyor.