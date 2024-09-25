Filistin'de Fetih ve Hamas Kahire'de Görüşüyor

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fetih Hareketi ve Hamas'ın yakında Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini söyledi.

Başbakan Mustafa, Katar'ın Al Jazeera Mobasher kanalına açıklamalarda bulundu.

Bugün, bir sonraki aşamada Gazzelilere hizmet etmek amacıyla, durumun daha iyi düzenlenmesine yardımcı olacak bazı anlaşmalara varmak için Fetih ile Hamas arasında bir toplantı yapılmasının konuşulduğunu aktaran Mustafa, görüşmenin yakında Kahire'de gerçekleşeceğini ve daha sonra diğer grupları da içerecek şekilde genişleyebileceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaşın bitmesinden sonra Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimi tarafından yönetileceğini kaydeden Mustafa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazze, Filistin topraklarının bir parçasıdır ve Filistin yönetimi, kurumları ve çalışanları Gazze Şeridi'nde mevcut olup, özellikle eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarını sürdürmektedirler. Filistin'de tek meşru yönetim, Filistin devleti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) aittir ve Filistin Yönetimi, kimseyi dışlamadan, Filistin halkının tüm enerjilerini kapsayacak şekilde Gazze Şeridi'ni yönetecektir. Sorumluluğu üstleneceğiz ve görevimizi yapmaya hazırız."

Bu konuda ilgili tüm Filistinli taraflarla koordinasyonun olduğuna işaret eden Mustafa, "Herkesin çabasına ihtiyacımız var, sorumluluk büyük, felaket büyük. Filistin halkının tüm enerjisi, Gazze'yi yeniden canlandırmak, Filistin halkının birliğini sağlamak, Batı Şeria ile Gazze'yi birbirine bağlamak ve devleti kurmak gibi asil bir hedef için seferber edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa, eğer dünya istikrar görmek istiyorsa, buna Filistinlilerin haklarından başlaması ve bağımsız bir devlette bu haklara saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin önünde Filistin haklarını destekleme fırsatı olduğuna dikkati çeken Mustafa, ABD'ye, "İsrail'i dizginleyerek" iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki sözlerini pratik adımlara dönüştürmesi çağrısında bulundu.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.