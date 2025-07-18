Filistin'de Hayati Sektörler Tehdit Altında - Son Dakika
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Filistin'de Hayati Sektörler Tehdit Altında

18.07.2025 03:37
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Filistin hükümeti, İsrail'in vergi gelirlerine el koymasının sağlık ve eğitim sektörlerini etkilediğini duyurdu.

Filistin hükümeti, İsrail'in vergi gelirlerine el koyması nedeniyle eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayati sektörlerin durma noktasına geldiği uyarısı yaptı.

Filistin hükümetinden, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Filistin yönetimine ödemesi gereken vergi gelirlerini kesmeye devam etmesinin, devlet kurumlarının vatandaşlara temel hizmetleri sağlama kabiliyetini tehdit ettiği belirtildi.

Bu nedenle eğitim ve sağlık başta olmak üzere hayati sektörlerin durma noktasına geldiği uyarısı yapılan açıklamada, bazı resmi kurumların çalışmalarına geçici bir süre ara vermek ve memurların çalışma saatlerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalabileceği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in şu ana kadar Filistin'in vergi gelirlerinden yaklaşık 9,1 milyar şekel (yaklaşık 3 milyar dolar) alıkoyduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Bu kesintilerin, hükümetin ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çeken sağlık sektörü başta olmak üzere çeşitli hayati sektörlere karşı mali yükümlülüklerini yerine getirme gücünü önemli ölçüde etkilediği kaydedilen açıklamada, ABD ve Paris Ekonomik İlişkiler Protokolü'nün ev sahibi Fransa başta olmak üzere dünya ülkelerine, İsrail'e hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmesi için ciddi baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail Filistin'e ait vergi gelirlerine el koyuyor

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin tutuklu ve eski tutuklulara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek gelirlerden yıllık 600 milyon şekel (yaklaşık 165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.

Kasım 2021'den bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

İsrail gümrük vergilerini de alıkoyuyor

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 10 Şubat'ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etmesine rağmen İsrail yönetimi, Filistin'e ait vergi gelirlerini kesmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'de Hayati Sektörler Tehdit Altında - Son Dakika

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