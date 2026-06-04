Filistin'de İlaç Krizi: 5000 Hasta Tehlikede

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymaya devam etmesi nedeniyle derinleşen mali kriz sonucu yüzlerce ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin tükendiğini, bunun da 4 bin kanser hastası dahil binlerce hastanın hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alıkonulan gelirlerin Filistin tarafına ithal edilen mallar üzerinden alınan vergilerden oluştuğu, bunun ister İsrail'den, ister Tel Aviv'in kontrol ettiği sınır kapılarından geçsin, İsrail tarafından Filistin yönetimi adına tahsil edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar nedeniyle ilaç stoklarındaki soruna değinilen açıklamada, merkezi depolardaki 726'dan fazla ilaç ve tıbbi malzeme türünün tamamen tükendiği; hayati öneme sahip ilaçlar, kanser ilaçları ve acil durum stoklarında ciddi bir sıkıntı yaşandığı aktarıldı.

Mevcut krizin, diyaliz, kronik tedaviler ve özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyan binlerce hastanın yanı sıra 4 bin kanser hastasının hayatını doğrudan tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut 520 temel ilaçtan 180'i tükenmiş durumda; kanser tedavisi için belirlenmiş 97 onkoloji ilacından 50'sinin stoku ise tamamen tükendi. 79 çeşit laboratuvar malzemesi ve 265 özel tıbbi sarf malzemesi de bulunmuyor. Bu da krizin tanı, tedavi ve cerrahi hizmetleri de kapsayacak şekilde genişlediğini gösteriyor."

Bakanlık, kötüleşen krizin İsrail'in yaklaşık 15 aydır Filistin'e ödenmesi gereken vergi fonlarını (hükümet gelirlerinin yaklaşık yüzde 68'ini oluşturuyor) ödemeyi durdurmasına bağladı.

Açıklamada, bu durum, ilaç şirketlerinin ve tedarikçilerinin ödemelerini yapamamalarına ve tedarik operasyonlarında yavaşlamaya yol açtığı ifade edildi.

Filistin Vergi Fonları

İşgal altındaki Filistin toprakları, dış ticarette İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da Tel Aviv yönetiminin kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstermek gibi çeşitli bahanelerle 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.