Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri Artıyor

08.04.2026 13:37
BM, bölgesel çatışmaların Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini gölgelediğini uyardı.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar sonrasında bölgeye yayılan çatışmanın, İsrail saldırıları altında bulunan Filistinlilere karşı insan hakları ihlallerindeki artışı geri planda bıraktığını bildirdi.

Komisyondan, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası başlayan bölgesel çatışmanın, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerindeki artışı gölgede bıraktığı konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes ilanının bölgesel gerilime son vermenin ilk adımı olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden ve işgal altındaki Filistin topraklarında sivilleri hedef alan tüm tarafların hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

"İlgili taraflar her türlü şiddete son vermeli"

Açıklamada, "(Orta Doğu) Bölgedeki can kaybı sayısından derin üzüntü duyuyoruz. İlgili taraflar her türlü şiddete son vermeli ve sivillerin korunması dahil uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uymalı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel çatışmaların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinlilerin insan haklarında yaşanan ciddi ihlallerin "dehşet verici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Daha geniş kapsamlı çatışmanın, Filistin halkının içinde bulunduğu zor durumu ve koşulları gölgede bırakmasından derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasası kınandı.

İdam cezasına karşı olunduğu aktarılan açıklamada, "Bu yasa, Filistinlilere karşı ayrımcılık yapıyor çünkü yalnızca işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerde uygulanıyor. Aynı topraklardaki Yahudi İsrailliler ayrı bir sivil hukuk sistemine tabi." denildi.

Açıklamada, Gazze'de, İsrail saldırılarının sivil kayıplara yol açmaya devam ettiğine dikkat çekilerek "Gazze Sağlık Bakanlığına göre 28 Şubat 2026'dan bu yana en az 200 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda İsrailli yetkililer sınır geçişlerini kapattı ve azalttı. İsrail, bazı bölgelerde insani yardım hareketlerini askıya alırken tıbbi tahliyeleri neredeyse tamamen durdurdu ve Filistinlilerin evlerine dönmelerini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki genel durumun, Ekim 2025'teki "sözde ateşkes anlaşmasından" bu yana vahim olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Filistinlilerin sınırlı tıbbi bakım, gıda güvenliği veya yeterli barınma imkanlarıyla yaşadığına işaret edildi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

