Filistin'de İsrail Baskınları: 7 Yaralı, 16 Gözaltı - Son Dakika
Filistin'de İsrail Baskınları: 7 Yaralı, 16 Gözaltı

12.04.2026 20:21
İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınlar düzenleyerek 7 Filistinliyi yaraladı, 16'sını gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli yaralandı, 16 kişi ise gözaltına alındı.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun El Halil kentine bağlı Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanan 2 kişiye müdahale edildiğini açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde evlere düzenlediği baskınlarda Filistinli bir genci gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir çocuk ile bir gencin yaralandığı, Filistinli bir kadın ile oğlunun ise gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus'un doğusundaki Salim beldesinde evlere baskın düzenlediği, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de kentin güneyindeki Madma köyü arazilerine çadır kurduğu kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeydeki baskınlarda ise Selfit kentine bağlı Marda köyünde evlerin arandığı ve bazı Filistinlilerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah ve El-Bire kentlerini kapsayan bölgede de İsrail güçlerinin Yebrud ve Ayn Sinya beldelerinin girişlerine askeri kontrol noktaları kurduğu, araçlarda arama yapıldığı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu ifade edildi.

Beytüllahim'de ise İsrail güçlerinin Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldığı, ayrıca kentin doğusundaki Cub ez-Zib bölgesine de baskın yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait buldozerlerin polis koruması altında Cenin kentinin güneyindeki Arrabe beldesi yakınlarında zeytin ağaçlarını söktüğü ve arazileri tahrip ettiği belirtildi.

Eriha kentinde de bir kişinin, Akabe Cebr Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesine düzenlediği baskın sırasında 3 kişinin yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin'de İsrail Baskınları: 7 Yaralı, 16 Gözaltı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
