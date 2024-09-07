İsrailli Nişancı, Aktivist Eygi'yi Öldürdü - Son Dakika
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İsrailli Nişancı, Aktivist Eygi'yi Öldürdü

Filistin'in Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünü otopsi raporuyla açıkladı. Eygi, barışçıl bir gösteriye katıldıktan sonra başından vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek, İsrail'in insanlığa karşı suçlarının hesabını vermesi için mücadele edeceklerini söyledi.

07.09.2024 13:46
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Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.

Vali Daglas, Eygi'nin otopsi raporuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Otopsinin dün gece Nablus kentindeki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Daglas, "Rapor sonucu, İsrailli bir keskin nişancının kurşunuyla başından öldürüldüğünü kanıtladı." dedi.

Daglas, başka ayrıntıya yer vermedi.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Nişancı, Aktivist Eygi'yi Öldürdü - Son Dakika

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