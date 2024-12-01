Filistin'de Yürüyüş: Gazze'ye Destek

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İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok bölgesinde yürüyüş düzenlendi.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen yürüyüşlere çok sayıda kişi katıldı.

Gösteriye katılanlar Filistin bayraklarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybedenler ve gözaltına alınanların posterleriyle İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını isteyen pankartlar taşıdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Vasil Ebu Yusuf, Ramallah kentinde yaptığı konuşmada, "İsrail'in işlediği soykırım, Filistin halkının iradesini kırmayı amaçlıyor ve Filistin meselesini tasfiye etme girişimi." dedi.

Ebu Yusuf, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırıma devam etmesinin nedeninin uluslararası sessizlik olduğuna dikkati çekti.

Filistinli yetkili başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadıkça, Filistinliler evlerine geri dönmedikçe bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ise Nablus'ta düzenlenen yürüyüşte konuşma yaptı.

Faris, Filistin'in sesinin dünyadaki tüm özgür insanların sesiyle buluştuğunu söyleyerek "İsrail işgaline" son vermenin ve bağımsız bir Filistin devletini kurmanın artık zamanının geldiğini ifade etti.

Uluslararası topluma ve dünyaya, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı yapan Faris, İsrail cezaevlerinde saldırıya maruz kalan Filistinlilerin kurtarılması için de acilen harekete geçilmesini istedi.