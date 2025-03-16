Filistin\'den Acil Çağrı: Gazze\'ye Yardım İhtiyacı

GAZZE, 16 Mart (Xinhua) -- Filistin Ekonomi Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma yaptığı acil çağrıda açlık ve yoksunluğu Gazze Şeridi'ne karşı savaş aracı olarak kullanmayı derhal bırakması için İsrail hükümetine baskı yapılmasını istedi.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Tüm dünyaya İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insanlara su, elektrik ve gıda başta olmak üzere temel sağlık malzemelerinin ve insani ihtiyaçların girişine izin vermediğini hatırlatıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Bugün uluslararası toplumun, çeşitli organlar vasıtasıyla özellikle savaş zamanlarında vatandaşların temel ihtiyaç ve haklarını güvence altına alan uluslararası yasaları desteklemesini gerektiren istisnai koşulların olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz" ifadesi de yer aldı.

Gazze hükümetinin basın ofisinden cuma günü yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne geçişleri 13 gündür kapatması nedeniyle kötüleşen insani durum ve yeniden baş gösteren kıtlık konusunda uyarı yapıldı.

İsrail, Hamas'la yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona erdiği 2 Mart'tan bu yana gıda da dahil olmak üzere yardım sevkiyatlarının Gazze'ye girişini engelliyor.