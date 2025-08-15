Filistin'den Ben-Gvir'e Tepki

Filistin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'nin hücresine düzenlediği baskını ve tehditlerini "eşine az rastlanır bir provokasyon ve organize bir devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Ramon Hapishanesi'ndeki hücreleri basması ve Bergusi'ye doğrudan tehdit savurması kınanarak, bu eylemin, Filistinli tutuklular ve halkın maruz kaldığı "soykırım, zorla göç ve ilhak suçları" çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bergusi'nin hücresine düzenlenen baskın ve yapılan tehditler eşine az rastlanır bir provokasyon ve organize bir devlet terörüdür." ifadelerine yer verildi.

Filistin'in, İsrail hükümetini Bergusi ve diğer tüm tutukluların hayatından "tam ve doğrudan sorumlu" tuttuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalin ihlallerinden korunmaları ve Filistinli tüm tutukluların derhal serbest bırakılması için acil ve gerçek müdahale edilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, söz konusu tutuklulara yönelik tehditlerin Uluslararası Kızılhaç ve uluslararası toplumla birlikte yakından takip edileceği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Hareketi üyesi Mervan el-Bergusi'yi tutulduğu hücreye baskın düzenleyerek tehdit etmişti.

Bergusi'yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki ikinci İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail, Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.