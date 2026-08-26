Filistin’den BM’ye İsrail Kınaması

KUDÜS, 26 Ağustos (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistinli gruplar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini tahliye etmesini kınayarak, uluslararası topluma BM tesislerini koruma çağrısında bulundu.

Filistinli kaynakların salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri günün erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Kafr Akab beldesinde bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Kalandiya Eğitim Merkezi'ne yönelik yıkım operasyonu başlattı.