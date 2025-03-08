Filistin'den Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Arap İnisiyatifi Çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Arap İnisiyatifi Çağrısı

Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için Arap-İslam planı benimsenmelidir dedi.

08.03.2025 05:16
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Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için hazırlanan Filistin- Mısır planının, ortak Arap-İslam planı olarak benimsenmesi çağrısında bulundu.

Bakan Mustafa, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin, Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında konuştu.

Filistin hükümetinin uluslararası kuruluşların desteğiyle yeniden imar planının uygulanmasını takip ve koordine edecek bağımsız bir yeniden imar otoritesi kuracağını söyleyen Mustafa, bu otoritenin, mali ve idari açıdan bağımsız olacağını, nitelikli kişilerden oluşan bir kurul tarafından yönetileceğini, hesaplarının en yüksek uluslararası standartlara göre mali denetime tabi tutulacağını belirtti.

Başbakan Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası planının Arap ve İslam ülkelerinin ortak planı olarak benimsenmesi çağrısında bulundu.

Mustafa, planın başarısının, İsrail'in saldırılarını durdurması, yerinden edilenlerin geri dönmesi, İsrail güçlerinin çekilmesi, sınır kapılarının açılması, ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanması, inşaat malzemeleri ve gerekli ekipmanların girişine izin verilmesi ve ayrıca mali destek sağlanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Gazze'nin yeniden inşası planının, başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışacaklarını belirten Mustafa, bu planın yalnızca Gazze'ye ve tüm Filistin'e yaşamın geri dönmesi için bir temel oluşturmakla kalmayacağını, aynı zamanda İsrail'in boyunduruğundan kurtulma ve bağımsız Filistin devletini somutlaştırma yolunda da bir temel oluşturacağını dile getirdi.

Bakan Mustafa, İslami duruş birliğinin Filistin'e yönelik kolektif bir bağlılık olduğunu ve İsrail'in kibrine karşı koymada, bölgede barış ve istikrarı sağlamada etkili bir araç olduğunu vurguladı.

Mustafa, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan terör faaliyetlerinin yanı sıra İsrail'in sistematik saldırıları, zorla yerinden etme, etnik temizlik ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Mustafa, Filistinliler meşru haklarına kavuşana ve özellikle de başkenti Kudüs olan kendi toprakları üzerinde tam egemenlik elde edene kadar, İsrail'e baskı yapılması, İsrail üzerindeki siyasi, diplomatik, hukuki ve ekonomik baskının artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Mustafa, Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde, stratejik seçeneğin, iki devletli çözüm ve 2002 Arap Barış Girişimi temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak, yerinden edilmeyi reddetmek, İsrail işgaline son vermek ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini kurmak olduğunun vurgulandığına işaret etti.

Bakan Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik haksız savaşını ve göç tehdidini sona erdirmek için ortak eyleme ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'den Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Arap İnisiyatifi Çağrısı - Son Dakika

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