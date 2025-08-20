Filistin'den Netanyahu'ya Sert Tepki

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ve Avustralya'ya ilişkin açıklamalarına tepke göstererek, "haksız ve barış karşıtı" şeklinde nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'ye yönelik "saldırısının kınandığı" kaydedildi.

Filistin Devleti'nin tanınması, antisemitizm, Fransa ve Avustralya'nın içişlerine müdahale konularının birbiriyle ilişkilendirilmesinin haksız, barış ve iki devletli çözüm ilkesi üzerindeki uluslararası uzlaşıya aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail işgalini, suçlarını eleştirmek ya da Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını desteklemek ile antisemitizmi birbirine karıştırma konusunda tekrarlayan söylemin artık bilindiğini ve kimseyi kandıramayacağı ifade edildi.

Bu söylemin, İsrail'de iktidardaki sağcılar tarafından "işgali korumak, soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak suçlarını meşrulaştırmak, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına karşıtlığını güzelleştirmek" için kullanıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında tüm ülkelere "barış ve çatışmanın siyasi çözümüne karşı olan İsrail'in bu küstahlığına karşı koyma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca iki devletli çözümü korumak, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyetin ve kurumlarının güvenilirliğini savunmak için Filistin'in bireysel ya da toplu şekilde uluslararası alanda hızla tanınması istendi.

Netanyahu'mum "Macron'un Yahudi karşıtlığının ateşini beslediği" açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, yazdığı mektupta Macron'un Filistin Devletini tanımaya çağırarak, Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini savunmuştu.

Netanyahu, ayrıca Macron'a yeni Yahudi yılının kutlanacağı 23 Eylül'den önce Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmesi çağrısında bulunmuştu.

Macron, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Filistin Devletini tanıma kararı aldıklarını ve eylül ayında gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını belirtmişti.

Avustralya, İsrailli siyasetçinin vizesini iptal etmişti

Avustralya da 18 Ağustos'ta İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını açıklamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Albanese'yi İsrail'e "ihanet etmekle" suçlamıştı.

Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında "Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı." ifadelerini kullanmıştı.