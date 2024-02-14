Filistin Devlet Başkanı Abbas, Esir Takasının Tamamlanması İçin Çağrıda Bulundu

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas başta olmak üzere tüm taraflara, Filistin halkını "yeni bir tehcir felaketinden" korumak için en kısa sürede esir takasının tamamlanması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, "Hamas'ı, Filistin halkını 1948'de yaşanan Nekbe kadar etkileyebilecek başka bir felaketten kurtarmak için esir takası anlaşmasını hızla tamamlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinlileri, İsrail'in binlerce sığınmacının sıkıştığı güneydeki Refah kentine yönelik saldırılarından korumak için bunun gerekli olduğunu ifade eden Abbas, bu durumun binlerce can kaybına, başka dramlara ve evsiz kalmalara neden olacağı uyarısında bulundu.

Abbas ayrıca ABD yönetiminden ve Arap dünyasından da esir takası anlaşmasının başarıyla yapılması için ciddi bir şekilde çalışmasını istedi.

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik her gün yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan apaçık bir savaş yürüttüğünü ve işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e de baskınların yapıldığına dikkati çeken Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkına yönelik bu kapsamlı savaşın son bulması için üzerimize düşen sorumluğu mutlaka yerine getirmemiz gerekir. Anlaşmayı bozmak için herhangi bir tarafın engellemelerinden herkes sorumludur. Çünkü yaşananlar artık katlanılamaz bir hal aldı. Herkesin sorumluluğu üstlenme zamanı geldi."

Filistin halkını, başına gelebilecek her türlü felaketten korumak istediklerini, öncelikle saldırıların son bulması ve ardından başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tam üyeliğin sağlanması için Filistin halkının çıkarlarına hizmet eden ve onları koruyan kararlar almaları gerektiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet dün müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

Mısır hükümetine yakın Kahire "El-İhbariyye" televizyonu, dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığını duyurmuştu.

Toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğü kaydedilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN da dün akşam saatlerinde, ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığını açıklamıştı.

Haberde, İsrailli heyetin Kahire'den döndüğü kaydedilmişti.

Son olarak bugün New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan Mısırlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceği bildirilmişti.

Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini ve görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtmişti.