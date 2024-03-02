Filistin Dışişleri Bakanı: Anadolu Ajansı\'nın fotoğrafları İsrail\'in suçlarının kanıtı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarına dair fotoğrafların bulunduğu Anadolu Ajansının (AA) "Kanıt" kitabı için "Bu fotoğraflar İsrail'in tüm kanıtları yok edemediğinin garantisini veriyor. Bunları elde edebilmek için hayatlarını riske atan Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.
Maliki, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirine Gazze'deki durum hakkında açıklamalarda bulundu.
AA'nın "Kanıt" adlı kitabındaki İsrail'in işlediği savaş suçlarına dikkati çeken Maliki, "(AA'nın Kanıt kitabı) Bu, gerçekten kahramanca bir hareket çünkü İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği zalim suçların kanıtını sunuyorsunuz. İsrail çoğunlukta bu tür suçlar işlediğini görmezden geliyor ya da bunları kabul etmeyi reddediyor. 'Kanıt' olarak adlandırmanız çok önemli çünkü gerçekten bu bir kanıt." ifadelerini kullandı.
Maliki, kendilerinin de bunu yapmaya çalıştığını belirterek Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından alınan ihtiyati tedbir kararını hatırlatarak İsrail'in kanıtları yok etmemesi gerektiğini söyledi.
Kanıtları toplamak için bir yol olması gerektiğini ve bunun takip açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Maliki, şunları kaydetti:
"İsrail'in bu tür kanıtları yok etmek için elinden geleni yaptığını biliyoruz ama en azından bu fotoğraflar bize İsrail'in özellikle fotoğraf konusunda, tüm kanıtları yok edemediğinin garantisini veriyor. Bu nedenle bu fotoğrafları elde edebilmek için hayatlarını riske atan Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ederim. Bu fotoğraf gerçekten UAD duruşmalarında işe yaradı ve gelecekte de işe yarayacak. Olmazsa bile kanıt olarak bir hatırlatıcı olacak. Böylece İsrail'den bahsettiğimizde ne tür bir suçlu olduğunu, İsrail'in kadınları ve çocukları öldürmekten hoşlandığını, Gazze halkına karşı İsrail'in yaptığı bu zulme izin verildiğini insanların hatırlaması ve görmesi için hatırlatıcı olacak."
"Batı, hala sömürgecilik döneminde yaşıyor"
Gazze'de yaşananlara yönelik Batılı ülkelerin tutumuna dair Maliki, bu ülkelerin Filistinlileri insan olarak görmediklerini çünkü belki de Filistin halkının hayatına önem vermediklerini söyledi.
Maliki, belki de Filistinlilerin hayatını diğerlerinin hayatından daha önemsiz gördüklerine dikkati çekerek "İsrail, ilk günden bu yana Filistinlileri basitçe öldürebilmek için onların insanlıktan çıkarmaya çalışıyor. Batı, hala sömürgecilik döneminde yaşıyor gibi ve buna göre hareket ediyorlar. Maalesef kendi çirkin geçmişlerinden kurtulamadılar. Sonuç olarak da bizi o açıdan yargılıyorlar." diye konuştu.
Bunun gerçekten çok üzücü olduğunu dile getiren Maliki, gerçeğin de Filistinlilerin öldürülmesinin, hastanelerin, sığınak merkezlerinin, okulların, kiliselerin ve camilerin yok edilmesinin normal görülmesi olduğunu belirtti.
Maliki, bunu yaparak dünyanın kurallarını değiştirdiklerini aktararak "İsrail bundan memnuniyet duyuyor. Batı, sessiz kalarak ya da Gazze'de ne olduğuna dair İsrail'in versiyonunu destekleyerek bunun suç ortağı." dedi.
"Filistin yönetimi Gazze'yi yönetecek"
Ramazan ayından önce ateşkes ilan edilmesini umduğunu ve bunun çok önemli olduğunu kaydeden Maliki, "Sadece ramazanın kutsal bir ay olmasından dolayı değil, gün geçtikçe daha fazla masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını görüyoruz. Yaşamları gerçekten kurtarmak istiyorsak derhal harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine ilişkin Maliki, "Biz, Filistin yönetimi. Bu kesin, hiçbir şüphe yok." diye konuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecekte Gazze'deki yönetime dair söylemlerini hatırlatan Maliki, "Netanyahu kimin umurunda? Netanyahu bir işgalci. Siyasi ya da yasal bir ağırlığı yok. Bunu sadece bu söylemleri baltalamak için söylüyor. Ancak siyasi ya da yasal olarak bir ağırlığı yok. Söylemlerinin de bir önemi yok ve onları görmezden geldim, benim gibi sizler de görmezden gelin." ifadelerini kullandı.
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