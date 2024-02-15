Filistin Dışişleri Bakanı: Gazze kimsenin yaşayamayacağı bir hal aldı

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin kimsenin yaşayamayacağı bir hal aldığını, Refah şehrinin de tehlike altında olduğunu söyledi.

Maliki, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunan Bakan ile önceden de birçok kez bir araya geldiklerini ve bölgede adalet, istikrar ve barışın sağlanması yönünde bir işbirliği için karşılıklı güvene sahip olduklarını belirten Maliki, istikrara ulaşmak için göreceli de olsa adalet ve barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Maliki, Gazze'deki felaketin sona ermesi, insani yardımın bölgeye ulaşması, insanların can güvenliğinin sağlanması için çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Filistin halkının can güvenliğinin önemli olduğunun ve bunun küçümsenemeyeceğinin altını çizen Maliki, Filistinlilerin can güvenliğinin bölgesel bir sorun olarak düşünülemeyeceğini kaydetti.

Maliki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 132'nci gün olduğuna dikkati çekerek, bu saldırıların 23 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine ve 70 binin üzerinde insanın yaralanmasına yol açtığını hatırlattı.

"(Gazze) kimsenin yaşayamayacağı bir bölge haline geldi"

Maliki, Gazze'deki altyapının İsrail saldırıları sonucu tamamen yok edildiğini belirterek, "Kimsenin yaşayamayacağı bir bölge haline geldi. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları sürdürmesinin sebebi budur. Biz bu savaşın sona ermesi için gerçek bir çaba sarf ediyoruz. İsrail'in Refah'a saldırıda bulunmaması için çabalıyoruz. Şu an Refah şehri tehlike altında." dedi.

İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesinin önüne geçilmesi amacıyla Filistin'in Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplum ile görüştüğünü dile getiren Maliki, "Bu saldırılar yeni cinayetler, yeni can kayıpları anlamına gelecektir." diye konuştu.

"İsrail'in Refah'a saldırılarının durdurulması için tüm dünya çaba harcamalı"

Maliki, İsrail'in Refah'a saldırısının sadece Filistin için değil, tüm dünya için zorlu bir sınav olacağını, tüm dünyanın bu saldırıların durdurulması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çalışması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği katliamların Filistinliler için artık günlük bir rutin haline dönüştüğüne işaret eden Maliki, bu saldırıların sona erdirilmesi için inisiyatif alınması gerektiğini kaydetti.

Maliki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının hem bugünü hem de geleceği öldürdüğünü vurguladı.

"Gazze'ye ulaştırılabilen yardımlar yetersiz kalıyor"

Gazze'ye ulaştırılabilen insani yardımların, İsrail'in engellemeleri nedeniyle ihtiyaç duyulana göre çok yetersiz olduğunun altını çizen Maliki, insani yardımın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Maliki, mevcut durum nedeniyle Filistin halkının topraklarını terk etmek zorunda kaldığına da dikkati çekti.

İsrail'in Filistin'e gözdağı vermeye çalıştığını kaydeden Maliki, İsrailli bakanlar için, "Kelimenin tam anlamıyla katliam yapmak, tehdit etmek isteyen teröristler." ifadesini kullandı.

Maliki, İsrail'in köylere saldırdığını, köyleri, araçları yaktığını, masum insanların canına kıydığını vurgulayarak, uluslararası toplumun daha çok ilgi göstermesi gerektiğini kaydetti.

ABD, İngiltere ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı yaptırımların Filistin'i cesaretlendirdiğini dile getiren Maliki, bu krizden çıkmak için siyasi bir çözüm bulunmasının ve savaşın sonlandırılmasının, insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması ve insanların yerlerinden edilmesinin durdurulması için bir fırsat oluşturulmasının şart olduğunun altını çizdi.

Maliki, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini, Filistin yönetimi olarak buna hazır olduklarını kaydetti.

"Saldırıların Refah bölgesine yayılmasından da endişe duyuyoruz"

Bugünkü görüşmenin büyük bir kriz ortamında gerçekleştiğini vurgulayan Yerapetritis de Yunanistan'ın Gazze'deki gerginliğin derinleşmesinden ve bu gerginliğin Batı Şeria, Güney Lübnan, Suriye ve Kızıldeniz'e sıçramasından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Yunan Bakan, "Tabii ki saldırıların Refah bölgesine yayılmasından da endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Yerapetritis, Yunanistan'ın ilk baştan beri düşmanca tavırların durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla insani koridorlar açılması ve Gazze'deki altyapının yeniden oluşturulmasından yana bir görüş içinde olduğunu anlattı.

Yunanistan'ın Hamas'ı Filistin halkının temsilcisi olarak görmediğini belirten Yerapetritis, Filistin halkının kendi topraklarından uzaklaştırılmasının kabul edilemeyeceğini ve yurtlarında kalması gerektiğini kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletiyle iki devletli çözümden yana olduğunu anımsattı.

Bu çözümün sadece Filistinliler için değil, bölgesel istikrar ve İsrail için de faydalı olacağının altını çizen Yerapetritis, bölgenin insani yardım ihtiyacına da dikkati çekti.

Yerapetritis, birkaç gün önce Yunanistan'ın Gazze'ye 20 ton insani yardım gönderdiğini de aktararak, Filistinli yetkililerle bölgede hastaneler oluşturulması için işbirliğine de hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası toplumun hep birlikte ve acilen müdahalede bulunması gerektiğini vurgulayan Yerapetritis, bölgede barışın sağlanması için diplomasinin başarılı olması gerektiğini ifade etti.