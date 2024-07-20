Filistin Dışişleri Bakanı: İşgalin sonlandırılması gerekiyor - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanı: İşgalin sonlandırılması gerekiyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirten danışma görüşünü açıkladığını ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti. Maliki, görüşün uygulanması için çalışacaklarını ve İsrail'e destek veren ülkelere görüşün kopyalarını göndereceklerini ifade etti. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise görüşün BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını belirtti ve İsrail'e destek veren ülkelerin gereğini yapmaları gerektiğini vurguladı.

20.07.2024 11:05
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten danışma görüşünü açıklayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) görevini yerine getirdiğini belirtti.

Bakan Maliki, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini vurgulayan danışma görüşüne ilişkin olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Divan'ın başarılı bir şekilde görevini yerine getirdiğini belirten Maliki, "Verilen görüş bizi tatmin etti." dedi.

Asıl önemli olanın bu kararın nasıl uygulanacağı olduğunu kaydeden Maliki, "Şu anda önemli olan, 140 sayfalık rapor içerisinde belirtilenlerin, politik alana nasıl dönüştürüleceği. Kendi yol haritamızı hazırlayacağız. Görüşteki her bir noktayı nasıl icraata dönüştüreceğimizi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Temel hedeflerinin işgali sonlandırmak olduğunu vurgulayan Maliki, Filistinlilerin hayatlarında değişiklik görmek istediğini dile getirerek "Hedefimiz Filistin devletinin hayata geçirilmesi, yıllardır süren işgal ve insanlarımıza karşı işlediği suçlar sebebiyle İsrail'in cezalandırılmasıdır." diye konuştu.

İsrail'in, Filistin topraklarındaki ihlallerine ilişkin bütün soruların Divan tarafından yanıtlandığını belirten Maliki, görüşte bildirilen noktaların uygulanması için çalışacaklarını aktardı.

Maliki, hayata geçirmeyi hedefledikleri Filistin devletinin tüm insanlara açık olduğunu ve Filistin diasporasının yanında kendini Filistinli hissedenlere de açık olduğunu kaydetti.

"Bu görüşün kopyasını, İsrail'e destek veren ülkelere yollayacağız"

Bakan Maliki, danışma görüşünde diğer devletlerin İsrail'in hukuka aykırı eylemlerini tanımama ve bunlara destek olmama yükümlülüğü altında olduğunu ifade ederek, üçüncü devletler için önemli mesajlar olduğunu söyledi.

Maliki, "Bu görüşün kopyalarını, İsrail'e destek veren ülkelere yollayacağız. Okuduklarından emin olacağız. Onları ilgilendiren kısımların altını çizeceğiz ve okuyup okumadıklarının takibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maliki, İsrail'i koruyan ve çeşitli platformlarda İsrail'i temsil eden ülkelerin danışma görüşünün ardından artık onların geriye çekilerek İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Danışma görüşü, BM kurullarına taşınacak

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da verilen görüşün çok önemli olduğunu belirterek 140 sayfalık bu görüşü baştan sona çalışacaklarını bildirdi.

Mansur, Divan'ın da kaydettiği üzere bir sonraki adım olarak danışma görüşünde belirtilenleri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve hatta Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını vurguladı.

BM'de iyi bir ekibi olduğunu ifade eden Mansur, danışma görüşünü en iyi şekilde kullanarak, en güzel neticeyi elde etmeye çalışacaklarını vurguladı.???????

İsrail'e destek veren ülkelerin danışma görüşünün gereğini yapmalarının sağlanması gerektiğine işaret eden Mansur, "Bu ülkeler (İsrail'e) silah göndermemeli, para göndermemeli, işgal altındaki topraklardan gelen herhangi bir şey ile ilişki kurmamalı. Bu hukuka aykırı işgalin devam etmesine destek olunmaması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İsrail'in ihlallerini sonlandırmak amacıyla Filistin'in uluslararası mahkemeleri ve kurumları etkili şekilde kullandığını anlatan Mansur, "Bu noktaya ulaşabilmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. Müthiş bir siyasi ve hukuki ekibimiz var." dedi.

Kaynak: AA

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