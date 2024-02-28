Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail, Refah kentine saldırarak soykırımını sürdürmek istiyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine saldırarak soykırımını devam ettirmek istediğini bildirdi.
Maliki, BM Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve bu konudaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze'deki sivil nüfusa yönelik ilan ettiği savaşın üzerinden 144 gün geçtiğini hatırlatan Maliki, saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 30 binden fazla kişinin öldüğünü ve 70 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.
Maliki, İsrail'in, Gazze'de çok büyük bir yıkıma yol açtığını, sağlık sistemi, hastane, kilise, cami ve okulları hedef aldığını söyledi.
"İsrail şu anda Gazze'nin güneyinde yer alan ve 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Gazzeliye ev sahipliği yapan Refah kentine saldırarak soykırımını sürdürmek istiyor." diyen Maliki, İsrail'in bu insanlara "öldürülme veya yerinden edilme" seçeneğini dahi bırakmadığını bildirdi.
Maliki, Gazze'deki 10 bin kişinin hala enkaz altında olduğunu söyledi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin başında olduğu hükümetin istifasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Maliki, kurulacak yeni hükümetin hem Batı Şeria hem de Gazze'de hizmetlerin ve eylemlerin tüm sorumluluğunu alması gerektiğini belirtti.
Hamas'ın içinde yer alacağı bir hükümet kurmak için uygun bir zaman olmadığını belirten Maliki, bu durumun daha önce olduğu gibi birçok ülke tarafından kabul görmeyeceğini bildirdi.
Maliki, uluslararası toplum tarafından kabul görmek ve gerekli yardımı almak istediklerini de dile getirdi.
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
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