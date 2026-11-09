Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, Gazze için İsrail'e baskı çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, Gazze için İsrail'e baskı çağrısı yaptı

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Gazze'de yetersiz beslenme krizini değerlendiren Filistin Dışişleri Bakanı Şahin, çocukların fiziksel ve psikolojik sorunların etkisini yıllarca taşıyabileceği uyarısında bulundu. Şahin, yardımların azlığına işaret ederek uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekyan Şahin, Gazze'deki çocukların yetersiz beslenmenin yanı sıra maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik sorunların etkilerini yıllarca yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Şahin, konuk olduğu Filistin'in Sesi Radyosu'nda, Gazze'deki yetersiz beslenme krizinin çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Şahin, "Barış Konseyi"nin çalışmalarının durması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planında ikinci aşamaya geçilememesinin, Gazze'deki insani krizin devam etmesinde temel etkenler olduğunu belirtti.

Gazze'ye ulaşan yardım malzemelerinin eksikliğine dikkati çeken Şahin, Gazze'deki çocukların yetersiz beslenmenin yanı sıra maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik sorunların etkilerini yıllarca yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Şahin, Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi'nin Gazze'ye acil çadır gönderilmesini sağlamak amacıyla yabancı kuruluşlarla temaslarda bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Şahin, Filistinli büyükelçilere insani ihtiyaçların karşılanması için hükümetler ve etkili kuruluşlarla görüşmeler yapmaları yönünde talimat verildiğini aktardı.

Uluslararası topluma " İsrail'e baskı yapılması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması" çağrısında bulunan Şahin, 2 milyon Filistinlinin yaşamının, uluslararası toplumun geç harekete geçmesinin insafına kalmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in saldırılarıyla geniş çaplı yıkımın yaşandığı Gazze'de, devam eden abluka ve insani yardımların girişinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle gıda ve temel ihtiyaç malzemelerine erişim giderek zorlaşıyor.

BM verilerine göre, yaklaşık 1,4 milyon Filistinli yüksek düzeyde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunurken, yardımların yetersiz kalması ve Gazze'ye girişinin engellenmesi açlık riskini artırıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 2024'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 157'si çocuk 466 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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