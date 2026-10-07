Filistin Dışişleri zeytin hasadı saldırılarını savaş suçu gördü, 20+ yaralı var - Son Dakika
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Filistin Dışişleri zeytin hasadı saldırılarını savaş suçu gördü, 20+ yaralı var

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Filistin Dışişleri, Batı Şeria'da zeytin hasadı döneminde çiftçilere ve sağlık ekiplerine yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu açıkladı. Açıklamada, Burka ve Ramin'deki saldırılarda 44 yaşındaki Filistinlinin öldüğü, 20'den fazla Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunda Filistinli çiftçiler ile sağlık ekiplerini hedef alan saldırıların ve topraklarına erişim engellerinin savaş suçu teşkil ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçileri hedef alan saldırılar kınandı.

Açıklamada, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı döneminde çiftçileri hedef almasının, arazilerine ulaşmalarını engellemesinin ve görev başındaki sağlık ekiplerine saldırmasının açık bir savaş suçu olduğu vurgulandı.

Söz konusu ihlallerin sürmesinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama" çağrısı yinelendi.

Burka ve Ramin'de kanlı saldırı

Son şiddet olaylarında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burka ve Ramin beldelerinde zeytin toplamak için tarlaya giden çiftçilerin hedef alındığı kaydedildi.

Bu saldırılarda 44 yaşındaki Ali Hasan Yusr el-Bezari'nin yaşamını yitirdiği, aralarında gerçek mermiyle ağır yaralananların da bulunduğu 20'den fazla Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Ekim ayının başında zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte Batı Şeria genelinde İsrail ordusu ile gaspçı İsraillilerin saldırılarının ve kısıtlamalarının tırmandığı belirtiliyor.

Bölgedeki saldırılar, çiftçilerin darbedilmesi, tarlalara ulaşmalarının engellenmesi, mahsullerin gasbedilmesi ile yüzlerce zeytin ağacının sökülmesi veya ateşe verilmesi gibi eylemleri kapsıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaPolitikaFilistinZeytinGüncelDünyaSon Dakika

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