Filistin'e Destek Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin'e Destek Gecesi Düzenlendi

Filistin\'e Destek Gecesi Düzenlendi

Kağıthane'de, Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi' düzenlendi.

27.10.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin ile Dayanışma Platformunca Kağıthane'de "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi" düzenlendi.

Sultan Selim Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er, Hamas Şura Üyesi Suheyl El-Hindi, Filistinli yazar Muin Naim ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Gündoğdu, bugün Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Yaşanan vahşete kayıtsız kalanlar ile vicdanlarının sesine kulak verip zulme karşı duranlardan oluşan bölünmüş bir dünya var karşımızda. Bizler ilk günden beri yaşanan bu soykırımın karşısında açıkça durduk." dedi.

Gündoğdu, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın bugün zirve noktasına ulaştığını belirterek, "Siyonistlerin bugünkü zulmü, sözde medeni denilen dünyanın gözleri önünde işlenmeye devam etmektedir. Binlerce çocuğun öldürülmesi, yetim bırakılması, yuvalarının yıkılması, açlık ve susuzluğa maruz bırakılması, tedaviye ulaşmalarının engellenmesi, soykırımın sistematik bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

AKMER Başkanı Hamza Er ise Aksa Tufanı'nın aslında düşmanı el birliğiyle boğabilme çabası olduğunu ifade ederek, "76 yıllık siyonist işgalin kurulacak güçlü ittifaklarla sona erebileceğinin bir miladıydı. 7 Ekim, siyonist kanser hücresinin temizlenip bölgemizden çıkartılması için büyük bir fırsattı. Ancak Allah için, insanlık adına kurulması gereken ittifaklar birçok mazeretten ötürü gerçekleşemedi." dedi.

Gazze'de yaşananların anlatıldığı sinevizyonun izletildiği programda, Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Kağıthane, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'e Destek Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:41:50. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin'e Destek Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.