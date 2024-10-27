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Filistin ile Dayanışma Platformunca Kağıthane'de "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Gecesi" düzenlendi.

Sultan Selim Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, Aksa İlim ve Davet Merkezi (AKMER) Başkanı Hamza Er, Hamas Şura Üyesi Suheyl El-Hindi, Filistinli yazar Muin Naim ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Gündoğdu, bugün Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek, "Yaşanan vahşete kayıtsız kalanlar ile vicdanlarının sesine kulak verip zulme karşı duranlardan oluşan bölünmüş bir dünya var karşımızda. Bizler ilk günden beri yaşanan bu soykırımın karşısında açıkça durduk." dedi.

Gündoğdu, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın bugün zirve noktasına ulaştığını belirterek, "Siyonistlerin bugünkü zulmü, sözde medeni denilen dünyanın gözleri önünde işlenmeye devam etmektedir. Binlerce çocuğun öldürülmesi, yetim bırakılması, yuvalarının yıkılması, açlık ve susuzluğa maruz bırakılması, tedaviye ulaşmalarının engellenmesi, soykırımın sistematik bir şekilde gerçekleştiğini gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

AKMER Başkanı Hamza Er ise Aksa Tufanı'nın aslında düşmanı el birliğiyle boğabilme çabası olduğunu ifade ederek, "76 yıllık siyonist işgalin kurulacak güçlü ittifaklarla sona erebileceğinin bir miladıydı. 7 Ekim, siyonist kanser hücresinin temizlenip bölgemizden çıkartılması için büyük bir fırsattı. Ancak Allah için, insanlık adına kurulması gereken ittifaklar birçok mazeretten ötürü gerçekleşemedi." dedi.

Gazze'de yaşananların anlatıldığı sinevizyonun izletildiği programda, Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenlendi.