Filistin'e Destek Platformu Basın Buluşması - Son Dakika
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Filistin'e Destek Platformu Basın Buluşması

27.06.2026 16:29
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Platform, Filistin'in hakları için uluslararası basınla bir araya geldi; dayanışma vurgusu yapıldı.

Filistin'e Destek Platformu, Filistin davasına yönelik yürütülen faaliyetlerin medya çalışmalarını güçlendirmek, kamuoyu bilgilendirmesini artırmak ve platformun uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmaları paylaşmak amacıyla "Uluslararası Basın Buluşması" düzenledi.

Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen programda konuşan Platform Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, temel hedeflerinin İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıların ve zulmün durdurulmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Filistin'de eğitim, sağlık ve gıda başta olmak üzere temel insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kabaktepe, basın mensupları vasıtasıyla 194 ülkedeki tüm vicdan sahibi, aklı ve kalbi selim insanların Filistin'in, Kudüs'ün, Gazze'nin ve Batı Şeria'nın yanında durup İsrail'in karşısında pozisyon alması için gayret ettiklerini belirtti.

Kabaktepe, yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan platformun, insani yardım projelerinin yanı sıra eğitim, ekonomi, hukuk, iletişim, medya ve siyasi alanlarda da koordinasyon görevi üstlendiğini ifade ederek "Yani Filistin'le ilgili yapılacak insani, ekonomik, siyasi çalışmalar, iletişim, medya ve hukuk çalışmalarıyla ilgili gerek paydaş sivil toplum kuruluşlarımızın gerekse farklı kurumların pozisyon alması gerekiyorsa o noktada tüm kurumlarımızla birlikte Filistin'e Destek Platformu olarak aktif, sesimizi yükselten, sözümüzü çoğaltan, sahada da bizzat durumla ilgili yapılması gereken etkinlikleri gerçekleştiren bir platform olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Toplumun geniş kesimlerinde Filistin duyarlılığının güçlenmesi için mücadele veriyoruz"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da platformun Türkiye'de Filistin konusunda yürütülen çalışmalar arasında koordinasyonu güçlendirdiğini belirtti.

Filistin konusunda özellikle gençler arasında farkındalığın artırılması amacıyla eğitim kurumları ve vakıfların çeşitli faaliyetler düzenlediğini aktaran Erdoğan, "İmam hatip okullarımızda devamlı etkinlikler yapılıyor. Bütün öğrencilerin katıldıkları çeşitli yarışmalar ve benzer etkinliklerle de Filistin davasını çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Zaman zaman yaptığımız yürüyüşler, mitingler ve benzeri etkinliklerle de toplumun daha geniş kesimlerinde bu duyarlılığın yaşaması, güçlenmesi için mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Gazze'deki psikolojik destek ihtiyacından protez çalışmalarına, insani yardımların koordinasyonundan uzaktan eğitim projelerine kadar birçok konuda ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Bu anlamda Filistinli toplum önderlerinin, sivil toplum yöneticilerinin de bu toplantılarımıza katılarak bizlere istişarelerle katkıda bulunmasını değerli buluyorum. Bu bir mücadele ve biz mücadele ateşini daha harlamak, güçlü tutmak durumundayız. Zafer elbette ki Allah'ın bize vaadidir. Bu zafer hem Kudüs'ün hem Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğü anlamına gelecektir hem de inanıyorum ki bu zafer ümmetin yeniden birliğiyle birlikte vücuda gelecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise uluslararası kuruluşların Filistin konusunda etkisiz kaldığını, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler de dahil hiçbir kuruluşun kendi mensuplarını dahi koruyamadığını vurguladı.

İslam ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine değinen Kışla, ortak hareket edilmediği sürece yaşanan sorunların devam edeceğini belirterek, "(Filistin'deki saldırılar) İslam kardeşliğini geliştirmek konusunda süslü sözlerin hiçbir işe yaramadığını, bunların birlikteliğe, işbirliğine dönmeden hiçbir anlam ifade etmediğini, gücünüz kadar sözünüzün tesirli olduğunu, gücünüz yoksa sözünüzün de bir anlamı ifade etmediğinin bir göstergesi olmuştur." dedi.

Programa, Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür ile İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Onursal Başkanı Mehmet Güney de katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'e Destek Platformu Basın Buluşması - Son Dakika

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