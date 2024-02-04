 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistin'e Destek Yürüyüşü Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin'e Destek Yürüyüşü Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na

Filistin\'e Destek Yürüyüşü Saraçhane Parkı\'ndan Beyazıt Meydanı\'na

Gazze Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşünde yüzlerce kişi Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto eden grup, sloganlar atarak yürüyüşe katıldı. Programda konuşan Necmettin Irmak, Gazze'deki direnişin devam ettiğini ve zaferin elde edileceğini belirtti.

04.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FİLİSTİN'e destek olmak ve İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu tarafından Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etti. Saraçhane Parkı'nda toplanan grup sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar, 'Gazzeli kardeşlerimiz için yürüyoruz' pankartı açtı. Beyazıt Meydanı'ndan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak, "Kardeşler, 4 aydır Gazze'de direniş devam ediyor. Katliam devam ediyor. ve biz onlarla beraber ibatımıza devam ediyoruz. Kardeşlerimiz direniyor, sabrediyorlar. Allah'ın zaferine bir adım daha sabır ve sonunda zafer elde edeceğiz" dedi.

Görüntü Dükümü:

Yürüyüşten görüntü

Beyazıt Meydanı'ndan genel ve detay

Necmettin Irmak'ın konuşmaları

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Saraçhane Parkı, Beyazıt Meydanı, Filistin, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'e Destek Yürüyüşü Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:51:10. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin'e Destek Yürüyüşü Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement