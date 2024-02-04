Filistin\'e Destek Yürüyüşü Saraçhane Parkı\'ndan Beyazıt Meydanı\'na

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Gazze Dayanışma Platformu tarafından Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımı protesto etti. Saraçhane Parkı'nda toplanan grup sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan çocuklar, 'Gazzeli kardeşlerimiz için yürüyoruz' pankartı açtı. Beyazıt Meydanı'ndan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak, "Kardeşler, 4 aydır Gazze'de direniş devam ediyor. Katliam devam ediyor. ve biz onlarla beraber ibatımıza devam ediyoruz. Kardeşlerimiz direniyor, sabrediyorlar. Allah'ın zaferine bir adım daha sabır ve sonunda zafer elde edeceğiz" dedi.

Görüntü Dükümü:

Yürüyüşten görüntü

Beyazıt Meydanı'ndan genel ve detay

Necmettin Irmak'ın konuşmaları