Filistin Ekonomisi İsrail Saldırılarından Büyük Zarar Gördü

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RAMALLAH, 26 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed Alamour, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Filistin ekonomisinin benzeri görülmemiş bir şokla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Alamour Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında İsrail hükümeti tarafından yürütülen savaş ile mali ve ekonomik ablukanın ticari faaliyetleri sekteye uğrattığını belirtti. Alamour'a göre bu durumun ekonominin yüzde 10 daralmasına neden olması bekleniyor.

Perşembe günü yayımlanan Dünya Bankası raporu, Filistin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 ila 9,4 aralığında daralacağı tahmininde bulundu.

Alamour, Gazze Şeridi'nde üretimin tamamen durması ve Batı Şeria'daki kesintiler nedeniyle Filistin ekonomisinin her gün yaklaşık 20 milyon ABD doları kaybettiğini, bunun yanı sıra işçilerin işsiz kaldığını, ekonomik faaliyetlerin ve satın alma gücünün keskin bir şekilde düştüğünü belirtti.

Bakan, uluslararası toplumdan "soykırımı durdurması ve siyasi şantaj olarak uygulanan mali ve ekonomik ablukayı sona erdirmesi konusunda İsrail hükümetine baskı yapmasını" istedi.

Dünya Bankası raporunda, Filistin yönetiminin kamu maliyesinin son üç ayda keskin şekilde kötüleştiği ve kamu maliyesinin çökme riskinin önemli ölçüde arttığı ifade edildi.

Rapora göre 2023 yılı sonunda 682 milyon ABD dolarına ulaşan finansman açığının önümüzdeki aylarda iki katına çıkarak 1,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.