Filistin Futbol Federasyonu'ndan İsrail'e Protesto - Son Dakika
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Filistin Futbol Federasyonu'ndan İsrail'e Protesto

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Filistin Futbol Federasyonu, saldırılarda hayatını kaybeden futbolcuları için İsrail'e şikayette bulundu.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında hayatını kaybeden 12 Filistinli futbolcuya, İsrail ordusu tarafından yöneltilen suçlamaları protesto etmek amacıyla uluslararası ve kıtasal futbol federasyonlarına resmi şikayetlerde bulunduğunu duyurdu.

Filistin Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun geçen hafta aralarında FIFA onaylı uluslararası yardımcı hakemin de bulunduğu 12 Filistinli sporcunun Hamas ve İslami Cihad'a mensup olduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu suçlamaları, kurbanlar öldürüldükten sonra bunları destekleyecek bağımsız herhangi bir kanıt sunmadan dile getirdiği kaydedilerek, Filistinli futbolculara yönelik suçlamalar nedeniyle FIFA, UEFA ve Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) resmi şikayette bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatları alıp, hiçbir kanıt olmadan, yasal süreç işletilmeden ve kendilerini savunma fırsatı verilmeden bireylere suçlama yöneltmek kesinlikle kınanacak bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.

Bu suçlamaların "doğrulanabilir hiçbir kanıta dayanmadığı, bağımsız veya tarafsız hiçbir kuruma sunulmadığı ve hiçbir yasal incelemeye tabi tutulmadığı" aktarılan açıklamada, bu yaklaşımın "adaletin ve sporun temel ilkelerinin ciddi bir ihlali" olduğunu vurguladı.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 568'i futbol camiasından 1013 sporcunun ölümüne ve 265 spor tesisinin yıkılmasına yol açtığına dikkati çekti.

İsrail ordusu geçen hafta aralarında FIFA onaylı uluslararası yardımcı hakemin de bulunduğu 12 Filistinli sporcunun Hamas ve İslami Cihad'a mensup olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Futbol, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Futbol Federasyonu'ndan İsrail'e Protesto - Son Dakika

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