Filistin hükümeti, Gazze'de 500 bin kişiyi etkileyen yardım kesintisine karşı uyardı.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde yaklaşık yarım milyon Filistinliye yönelik gıda yardımının kesilmesinin insani yardım sisteminin devamlılığını tehdit ettiği ve insani koşulların daha da kötüleşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) finansman yetersizliği nedeniyle yardım sağladığı kişi sayısını azaltması üzerine, ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Yardımların kesilmesi, insani yardım sisteminin devamlılığını tehdit ediyor ve yoksul ailelerin, dul kadınların, yetimlerin, yaşlıların ve engellilerin yaşadığı sıkıntıların daha da artacağına işaret ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, çocuklar ve hamile kadınlar arasında yetersiz beslenme oranlarının yükselmesi riskini beraberinde getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ile WFP İcra Direktörü Vekili Carl Skau arasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteğin kesilmesinin doğuracağı risklerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Görüşmede, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik ortak çabaların değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağışçı ülkelere yardımların devamı için gerekli finansmanı sağlamaları, sınır kapılarını açması ve insani yardım malzemelerinin girişini güvence altına alması yönünde de İsrail'e baskı yapmaları istendi.

Ayrıca Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma da Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi için acil mali ve insani yardım sağlama çağrısı yapıldı.

Gazze'de 23 barınma merkezi hazırlandı

Filistin Bakanlar Kurulunun açıklamasında, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinliler için 23 barınma merkezinin hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu.

Hükümet ve ortaklarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yerinden edilenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, hasarlı evlerin onarılması ve enkazın kaldırılması konularında çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bayındırlık ve İskan Bakanının konuya ilişkin bilgilendirmesinde, çiftçilere dağıtılmak üzere güçlendirilmiş plastik malzemeden üretilen yaklaşık 700 çadırın temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ailelerin evlerine dönebilmelerini sağlamak amacıyla kısmen hasar gören yaklaşık 800 konutun onarıldığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde 1000 civarında konutun daha onarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları

Filistin Bakanlar Kurulu, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunun başlamasından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 350'den fazla saldırısının belgelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçileri, tarım arazilerini ve mülklerini hedef alan, yabancı dayanışma aktivistleri ile diplomatik misyonlara da uzanan saldırılarının arttığı uyarısında bulunuldu.

Saldırıların, özellikle zeytin hasadı döneminde Filistinlileri ve topraklarını hedef alan sistematik bir politikanın parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırılara ve çeşitli engellere rağmen çiftçilerin zeytin mahsulünün yaklaşık yüzde 50'sini toplamayı başardığı belirtildi.

Ulusal zeytin hasadı kampanyasının sivil toplum kuruluşları, güvenlik birimleri, yerel kuruluşlar ve yabancı dayanışma aktivistlerinin katılımıyla sürdüğü kaydedildi.

Gazze'de Ekim 2025'te sözde ateşkesin duyurulmasından bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ve insani yardım ulaştıran WFP, dün yaptığı açıklamada, bu ay yardım sağlayacağı kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüleceğini bildirmişti.

WFP, finansman yetersizliği nedeniyle yardım ulaştırılamayacak 500 bin kişinin hayati önem taşıyan yardımlara erişimini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Sıcak yemek dağıtımının da günlük 250 binden 150 bine düşürüldüğünü belirten WFP, İsrail ordusunun kontrolündeki Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere her gün yerine iki günde bir sıcak yemek verileceğini açıklamıştı.

Kuruluş, işgal altındaki Batı Şeria'da da finansman yetersizliği nedeniyle yardım sağladığı kişi sayısını 400 binden 200 bine düşürmüştü.

Gazze'de 1,4 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor

WFP'ye göre, Gazze nüfusunun yüzde 67'sine karşılık gelen yaklaşık 1,4 milyon kişi, akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Gazze'de yaklaşık 200 bin kişi, açlığa bağlı ölümleri önlemek için acil gıda yardımının gerektiği 4. aşama (Acil Durum) koşullarında yaşamını sürdürüyor.

Çocukların yalnızca beşte biri yeterince çeşitli beslenebilirken sağlık, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimde de ciddi zorluklar yaşanıyor.

Gazze'de yaşayanların yüzde 80'inden fazlasının işsiz olduğuna dikkati çeken WFP, birçok ailenin taze sebze ve meyve ile protein açısından zengin gıdalar piyasada bulunsa bile bunları satın alacak ekonomik güce sahip olmadığını bildiriyor.